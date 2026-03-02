В Москве покончил с собой чеченский бизнесмен и сенатор Умар Джабраилов

По сообщения СМИ, несколько лет назад Джабраилов пытался совершить подобное, но тогда его спасли. Теперь же чуда не случилось… 67-летний бизнесмен покончил с собой в апартаментах на Тверской в Москве. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы спасти бизнесмена, однако их старания оказались тщетными.

А несколько лет назад Джабраилов давал интервью Ксении Собчак. В нем предприниматель рассказывал о своей внешности, которая очень сильно изменилась. Поговаривали даже, что все произошло из-за наркотической зависимости сенатора.

«Это результат травмы. Когда я ехал в колонию в Чечне, справа от нашего автомобиля разорвался фугас. Моя рука попала на разбитое стекло, и, когда машину подбросило, мне просто отрезало кисть. Все это зашивали прямо в поле, мы всегда возили с собой полевого хирурга», — утверждал он.

В 1997 года Джабраилов стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами «Охотный Ряд» и «Смоленский пассаж», а также гостиницей «Россия» и другими активами.