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В марте годовая инфляция в Латвии превысила среднюю по ЕС и еврозоне: исследование

Редакция PRESS 16 апреля, 2025 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

В марте в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Годовая инфляция в Латвии в марте составила 3,5%. Самая низкая инфляция в прошлом месяце зарегистрирована во Франции (0,9%), за которой следуют Дания (1,4%), Люксембург (1,5%), Ирландия и Финляндия (по 1,8%), а также Португалия (1,9%).

Самая высокая годовая инфляция зафиксирована в Румынии (5,1%), за ней следуют Венгрия (4,8%), Польша (4,4%), Хорватия и Эстония (по 4,3%). В Литве годовая инфляция составила 3,7%.

Потребительские цены в марте в годовом выражении выросли во всех странах ЕС.

В среднем в марте годовая инфляция составила 2,5% в ЕС и 2,2% в еврозоне.

В свою очередь, по сравнению с февралем в марте потребительские цены в ЕС выросли на 0,5%, а в еврозоне - на 0,6%.

В Латвии по сравнению с февралем потребительские цены в марте увеличились на 0,9%. Месячная инфляция зарегистрирована в 21 стране ЕС, наиболее высокой она была в Греции (+1,9%), а самая значительная месячная дефляция зафиксирована в Дании и Швеции (в обеих странах по -0,6%), в то время как в Венгрии потребительские цены остались неизменными. В Литве, как и в Германии и Хорватии, потребительские цены в месячном исчислении выросли на 0,4%, а в Эстонии - сократились на 0,3%.

"Eurostat" производит расчет инфляции в соответствии с согласованным ЕС индексом потребительских товаров (HICP).

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