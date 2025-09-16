В Латвию приезжает президент Финляндии с супругой

В ходе переговоров президента Латвии Эдгара Ринкевича и президента Финляндии будут обсуждаться двусторонние отношения между странами, сотрудничество в области обороны, вопросы безопасности в регионе Балтийского моря, поддержка Украины в ее борьбе с российской агрессией и ситуация на Ближнем Востоке.

После переговоров в 11:20 состоится пресс-конференция президентов, а в 12:00 они возложат цветы к памятнику Свободы.

Позже президент Финляндии встретится с премьер-министром Эвикой Силиней и председателем Сейма Дайгой Миериней.

В программе визита также посещение Музея оккупации, Лиепаи и участие в дискуссии об искусственном интеллекте, которую будет вести директор Центра передового опыта НАТО в сфере стратегической коммуникации Янис Сартс.

Супруга президента Финляндии также посетит Детскую больницу и выступит в Рижской юридической школе.