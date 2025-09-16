Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Сентября Завтра: Asja, Asnate, Dags
Доступность

Наверное из-за русского языка: Пугачева — о запрете в Латвии концерта своей дочери (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 16 сентября, 2025 09:43

Важно 1 комментариев

Певица Алла Пугачева в более чем трехчасовой беседе с Катериной Гордеевой высказала свое мнение по поводу запрета въезда ее дочери Кристины Орбакайте в Латвию, сообщает nra.lv.

Певица заявила, что понимает это решение. «Ну, в стране неспокойно. Вы понимаете, почему. Люди пытаются показать властям, как они защищают мир и безопасность страны. А Кристина просто появилась на виду. Хотя это юридически неправильно: она гражданка Евросоюза», — сказала Пугачёва .

Она добавила, что ей жаль поклонников, которые не смогли увидеть «прекрасную программу» её дочери.
Также, по словам Пугачёвой, запрет мог быть связан с тем, что Орбакайте выступала на русском языке. «Я думаю, это главное: программа на русском языке, и [Латвии] это бы не очень понравилось».

Ранее сообщалось, что российско-литовской певице Кристине Орбакайте и сербско-хорватскому музыканту Горану Бреговичу отказано во въезде в Латвию.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис обосновал решение включить двух музыкантов в «черный список» опасениями служб безопасности.

По данным Службы государственной безопасности (СГБ), присутствие на территории Латвии лиц, поддерживающих российскую агрессию, не соответствует интересам национальной безопасности Латвии, поскольку может способствовать межэтнической напряженности в латвийском обществе.

Брегович неоднократно выступал в оккупированном Крыму с 2014 года. Музыкант также публично выражал поддержку государству-агрессору России, одновременно распространяя дискредитирующие западные страны сообщения, отмечает LTV. Орбакайте также выступала в Крыму после его оккупации, а также участвовала в различных российских пропагандистских мероприятиях.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 10:50 16.09.2025
Стартовали бесплатные фитнес-занятия для жителей столицы
Bitnews.lv 27 минут назад
Британский премьер осудил Маска за призыв к роспуску парламента
Bitnews.lv 52 минуты назад
Латвия: с 10 до 11 междугородние автобусы встанут; в знак протеста
Sfera.lv 1 час назад
«LDz Cargo» в первом полугодии потеряла 3,7 млн евро
Bitnews.lv 1 час назад
Закрытие старших классов ударит по приграничным школам — самоуправления
Bitnews.lv 1 час назад
В Варшаве сбили дрон у резиденции президента, задержаны белорусы
Bitnews.lv 2 часа назад
Германия: урежем «зелени»
Sfera.lv 4 часа назад
Рига: для моржей продлили купальный сезон
Sfera.lv 17 часов назад

Кто не платит алименты: обновлённый список ограничения прав (1)

Новости Латвии 10:44

Новости Латвии 1 комментариев

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Читать
Загрузка

Да у вас девушек вербуют для взрывов и убийств: реплика Орбана вызвала гнев премьера Швеции (1)

Мир 10:27

Мир 1 комментариев

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Читать

Губит Латвию не русский: учитель истории (1)

Мнения 10:26

Мнения 1 комментариев

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

Читать

«Израиль такой же варвар как Россия»: премьер Испании выступил с громким заявлением (1)

Важно 10:24

Важно 1 комментариев

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Читать

Израильская армия начала операцию по полной оккупации Газы (1)

Мир 10:15

Мир 1 комментариев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Читать

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее (1)

Выбор редакции 10:13

Выбор редакции 1 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

Читать

«Латвия за» то, чтобы власти могли копаться в вашем телефоне: да неужели!? Вот вы — за? (1)

Важно 10:07

Важно 1 комментариев

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

Читать