Певица заявила, что понимает это решение. «Ну, в стране неспокойно. Вы понимаете, почему. Люди пытаются показать властям, как они защищают мир и безопасность страны. А Кристина просто появилась на виду. Хотя это юридически неправильно: она гражданка Евросоюза», — сказала Пугачёва .

Она добавила, что ей жаль поклонников, которые не смогли увидеть «прекрасную программу» её дочери.

Также, по словам Пугачёвой, запрет мог быть связан с тем, что Орбакайте выступала на русском языке. «Я думаю, это главное: программа на русском языке, и [Латвии] это бы не очень понравилось».

Ранее сообщалось, что российско-литовской певице Кристине Орбакайте и сербско-хорватскому музыканту Горану Бреговичу отказано во въезде в Латвию.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис обосновал решение включить двух музыкантов в «черный список» опасениями служб безопасности.

По данным Службы государственной безопасности (СГБ), присутствие на территории Латвии лиц, поддерживающих российскую агрессию, не соответствует интересам национальной безопасности Латвии, поскольку может способствовать межэтнической напряженности в латвийском обществе.

Брегович неоднократно выступал в оккупированном Крыму с 2014 года. Музыкант также публично выражал поддержку государству-агрессору России, одновременно распространяя дискредитирующие западные страны сообщения, отмечает LTV. Орбакайте также выступала в Крыму после его оккупации, а также участвовала в различных российских пропагандистских мероприятиях.