В Латвии завершился сезон купаний

Закрытие сезона означает, что Инспекция здоровья временно прекращает проводить лабораторные проверки проб воды из мест купания.

Последние пробы воды были взяты 26 и 27 августа, анализ показал, что почти во всех официальных местах купания в Латвии качество воды соответствует требованиям.

Всего микробиологические показатели соответствовали норме в 57 официальных местах для купания. Осталась в силе рекомендация не купаться на городском пляже в Саласпилсе, где обнаружены цианобактерии.

За этот сезон в официальных местах для купания в столице не утонул ни один человек. Всего спасли четверых тонувших, 12 раз проводились спасательные работы на воде, когда люди не могли сами выбраться на берег на лодках с заглохшим мотором, досках для сапборда или надувных матрасах.

В течение сезона 80 раз была оказана первая медицинская помощь, найдено 12 потерявшихся детей.