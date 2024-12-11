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Любая агрессия против страны НАТО со стороны России будет стоить ей очень дорого: МИД

Редакция PRESS 11 декабря, 2024 13:16

Новости Латвии 0 комментариев

Любая агрессия против страны НАТО со стороны России обойдется ей очень дорого, подчеркнул госсекретарь Министерства иностранных дел Анджей Вилюмсонс в ходе дискуссии "Создавая будущее обороны и безопасности", организованной Латвийским институтом внешней политики.

Он подчеркнул, что Латвия работала над вопросами безопасности с момента восстановления независимости. За годы система безопасности стран Балтии существенно улучшилась, и сейчас в Латвии находятся солдаты других стран.

Госсекретарь считает, что инвестиции в безопасность в странах Балтии велики, но они должны продолжать расти. Кроме того, военный бюджет должен быть увеличен и в других странах, особенно в тех, которые еще не достигли нужного уровня в 2% от ВВП страны.

Вилюмсонс высоко оценил вступление Швеции и Финляндии в НАТО, добавив, что для Латвии это очень важно.

Он уверен, что санкции Запада против России действенны. Российский лидер Владимир Путин пытается скрыть, что санкции действуют, но статистика показывает, что российская экономика тонет.

МИД продолжит работать над тем, чтобы донести до партнеров, что компании Евросоюза должны немедленно завершить работу в России, заверил Вилюмсонс. Кроме того, по его словам, необходимо продолжать работу по борьбе с российской пропагандой, которая очень эффективна, особенно в африканских странах, где царит мощный российский нарратив.

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