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Нигде нельзя купить! Светоотражатели стали редким товаром?

Редакция PRESS 11 декабря, 2024 12:46

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TV3/Bez Tabu

Желание позаботиться о своей безопасности в темное время суток может обернуться неожиданной проблемой. Выяснилось, что в Латвии теперь трудно купить светоотражатели, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Однако опрос на улице показал, что не все заметили эту проблему.

«Вообще, если вам нужен светоотражатель, вы можете купить его в Rimi, где на кассах обычно продаются круглые желтые светоотражатели. Я сам устанавливаю их на свой велосипед. У меня также есть светоотражатели на обуви, а у моей собаки - светоотражающий жилет», - рассказывает Том.

Пробегавший мимо журналистов Индарс сказал, что у него светоотражатели уже вышиты в куртку, но в целом, дома валяется целая куча различных рекламных, если понадобится, можно взять любой.

Bez Tabu проверили пять случайно выбранных мест, где можно было бы купить светоотражатели. Из всех пяти найти отражатели удалось только в трех местах: в двух супермаркетах и на заправочной станции, где на видном месте были выставлены только светоотражающие перчатки. Но по запросу снизу кассы достали и обычные.

Так что в целом, купить светоотражатель можно только если задаться такой целью и обойти несколько мест продажи. 

При этом полиция напоминает, что в тёмное время года светоотражатели должны быть у каждого пешехода.

Самым заметным светоотражающим предметом признан жилет безопасности, но и обычный светоотражатель от него не сильно отстает, если он больше спичечного коробка.

Светоотражатель должен быть достаточного размера, белого или желтого цвета. Он не должен быть пластиковым или гибким. Штраф за отсутствие светоотражателя составляет 2-6 денежных единиц, или 10-30 евро.

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