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Запретят? Чиновники решили, что латышское название напитка Veselība противоречит регулам ЕС

Редакция PRESS 11 декабря, 2024 10:00

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«Если и есть такой напиток, то это напиток «Здоровье». Каждый латыш пробовал его хотя бы раз! Вкусный солодоый квасок», - с энтузиазмом рассказывал журналист Армандс Пуче в программе „STOPkadri“ на канале TV24 о давно известном безалкогольном напитке „Veselība“. Но веселью, похоже, пришел конец...

«Да, я его рекламирую, потому что государственные чиновники решили, что название «Веселиба» не соответствует нормам и правилам», - возмущенно воскликнул Пуче. «А Латвийская продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) пытается сказать: мол, нет никаких сомнений в соответствии напитка здоровью потребителей... Но термин «Veselība», если он есть на этикетке, не соответствует определенным нормам Европейского парламента и Совета о питании и утверждениях о здоровье, сделанных на продуктах питания», - заявила Пуче в эфире телеканала TV24.

Пуче иронично рассмеялся и сказал: «Безумие!». Кроме того, чиновники заявили, что «ссылки на общее, неспецифическое благотворное влияние питательных веществ или продуктов питания на общее здоровье, самочувствие, в том числе эмоциональное, могут быть сделаны только вместе с конкретным утверждением о здоровье».

Пуче подчеркнул: «Представьте себе, сколько работы им приходится проделать, чтобы все продумать! И, конечно, они все читают европейские нормативные документы». Но, в общем, продолжайте, коллеги! Не останавливайтесь на напитке «Здоровье»!» призвал журналист. «Ведь у нас сейчас продается «Черный бальзам», а это устойчивый признак расовой ненависти, да? Плавленый сырок «Янтарь» - это вводит в заблуждение! Где вы видели, чтобы янтарь ели? Это вводит в заблуждение, действительно, янтарь не должен быть сыром... «Доктордеса» - вкусно! Но не оскорбляет ли эта колбаса врачей, а»? 

Пуче также упомянул известные конфеты "Мишка косолапый». «Поедание этой конфеты косвенно пропагандирует насилие над охраняемым животным - медведем. «И наконец, еще одна конфета - «Красный мак»! Вы хоть понимаете, что мы едим? Это скрытая форма наркобизнеса, организованного коммунистами! Ну что... Пойдемте, у нас много дел! Начнем с напитка «Здоровье» и закончим «Красным маком», - иронизировал Пуче.

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