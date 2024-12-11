Вопрос о будущем президенте Банка Латвии не связан со стабильностью коалиции: Силиня

На должность президента Банка Латвии выдвинуты три кандидата - действующий президент Мартиньш Казакс, которого выдвигают коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные", и председатель правления Финансового учреждения развития "Altum" Рейнис Берзиньш, выдвинутый коалиционным Союзом зеленых и крестьян" (СЗК) и оппозиционными Национальным объединением и "Объединенным списком". Третий кандидат - Павел Кузьмин, выдвинутый оппозиционной партией "За стабильность".

Премьер-министр подчеркнула, что было бы лучше, если бы коалиция договорилась о едином кандидате. Однако она добавила, что до 19 декабря еще есть время.

Срок полномочий Казакса истекает 21 декабря.