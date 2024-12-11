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Вопрос о будущем президенте Банка Латвии не связан со стабильностью коалиции: Силиня

Редакция PRESS 11 декабря, 2024 14:10

Новости Латвии 0 комментариев

Вопрос о будущем президенте Банка Латвии не связан со стабильностью коалиции, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

На должность президента Банка Латвии выдвинуты три кандидата - действующий президент Мартиньш Казакс, которого выдвигают коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные", и председатель правления Финансового учреждения развития "Altum" Рейнис Берзиньш, выдвинутый коалиционным Союзом зеленых и крестьян" (СЗК) и оппозиционными Национальным объединением и "Объединенным списком". Третий кандидат - Павел Кузьмин, выдвинутый оппозиционной партией "За стабильность".

Премьер-министр подчеркнула, что было бы лучше, если бы коалиция договорилась о едином кандидате. Однако она добавила, что до 19 декабря еще есть время.

Срок полномочий Казакса истекает 21 декабря.

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