В NEPLP поступила информация от компетентного государственного органа о том, что эти веб-сайты в целом распространяют одностороннюю, вводящую в заблуждение и предвзятую интерпретацию истории, которая укрепляет благоприятное для России понимание истории, а также позитивное отношение к России в целом.

Содержание веб-сайтов культивирует значимость советской эпохи, романтизирует её, порождает сентиментальность и ностальгию, оправдывает сексуальные преступления русской армии во время Второй мировой войны в Германии и других европейских странах, а также на территории современной Украины, называя их фейковыми новостями.