Доступ к сайтам «istoriku.ru», «sovetskie-plakaty.ru» и «istorik.net» запрещен.
В NEPLP поступила информация от компетентного государственного органа о том, что эти веб-сайты в целом распространяют одностороннюю, вводящую в заблуждение и предвзятую интерпретацию истории, которая укрепляет благоприятное для России понимание истории, а также позитивное отношение к России в целом.
Содержание веб-сайтов культивирует значимость советской эпохи, романтизирует её, порождает сентиментальность и ностальгию, оправдывает сексуальные преступления русской армии во время Второй мировой войны в Германии и других европейских странах, а также на территории современной Украины, называя их фейковыми новостями.
По мнению NEPLP и компетентного государственного административного органа, это может негативно сказаться на сплоченности латвийского общества, межэтнических отношениях, понимании ценностей, принадлежности латвийских жителей к единому информационному пространству, а также на солидарности и поддержке латвийского государства Украине в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.
В прошлом NEPLP принимал аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.
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