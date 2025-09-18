« В Латвии 41 больница, сеть разделена на пять уровней, и на бумаге всё выглядит хорошо, но аудит выявил, что во многих местах это просто фикция, как в плане специалистов, так и в плане доступности услуг. Однако, несмотря на то, что ряд вещей существует только на бумаге, государство финансирует их миллионами евро», — заявил государственный аудитор Эдгар Корчагин на пресс-конференции 17 сентября, добавив, что этот аудит, прежде всего, призывает к принятию смелых политических решений о создании действительно эффективной сети больниц. И зарубежные эксперты, и эксперты Министерства здравоохранения готовили такие решения для политиков, но они не были приняты.

В то же время, проводя эту проверку, Верховный суд, безусловно, не призывает к прекращению финансирования здравоохранения; он уже много лет призывает к более целенаправленному и справедливому использованию имеющегося финансирования.

Член Совета Государственного контроля Майя Аболиня подчеркнула, что существует множество возможных улучшений в больничной системе на благо пациентов — в сети приемных отделений, корзине услуг и доступности, в том числе в системе оплаты.

Какая больница хорошая для пациента?

Современное здание, современное оборудование и то, что больница находится прямо через дорогу, не вылечат пациента. Больница начинается с квалифицированного медицинского персонала, остальное приходит потом. К сожалению, в латвийских больницах не хватает сертифицированных специалистов.

Государство ежегодно выделяет 100 миллионов из 700 миллионов евро на содержание приёмных отделений только 36 из 41 больницы. Это фиксированная выплата, не зависящая от количества пациентов. Именно в приёмных отделениях больниц Государственный совет видит наибольшие возможности для оптимизации.

Министерство здравоохранения (Минздрав) стремилось укрепить отделения неотложной помощи в регионах, чтобы неотложная помощь была доступна как можно ближе к месту жительства людей, а также нашло финансирование, единственным условием которого было обеспечение определенного штата специалистов.

Однако фактическая ситуация такова, что в больницах всех уровней, включая высший, 53% дежурных часов специалистов и медсестёр не обеспечены. 10% дежурных часов занимают несертифицированные врачи, ординаторы и интерны, которые могут работать только под руководством сертифицированного врача. «То есть больше половины, и вероятность того, что при обращении в больницу вас встретят нужные специалисты не гарантирована», — добавила М. Аболиня. По её словам, больницы лишь создают видимость наличия услуг.

В 2018 году в Латвии якобы прошла реформа больниц, целью которой было не только пересмотреть количество больниц, но и перечень услуг, а также определить, где эти услуги необходимо предоставлять и развивать. До реформы у нас было 40 больниц, а после — 39. С тех пор число больниц росло, и в настоящее время их 41.

Ежегодно в больницы госпитализируется около 300 000 пациентов, и это число существенно не меняется с годами, не увеличивается. Большинство пациентов госпитализируется в больницы высшего уровня (больницы пятого уровня — 43%), а в больницах низшего уровня — первого и второго — число пациентов значительно ниже, 2% и 3% соответственно, иногда бригады скорой медицинской помощи не доставляют туда ни одного пациента в день. Есть также больницы, куда привозят одного пациента каждые 20 дней. Хотели бы вы или ваши близкие стать этим пациентом каждые 20 дней? Скорее всего, вы бы заплатили дополнительно, чтобы «скорая» провезла вас мимо этой больницы.

После реформы предполагалось, что пациент, в какой бы точке Латвии он ни оказался, в больнице соответствующего уровня, должен получать равноценные услуги. Однако на деле этого не происходит, поскольку разделение на пять уровней – лишь декларативная фраза, поскольку в нормативном акте прописаны исключения. И исключений так много, что видно, что больницы подстраиваются под реальную ситуацию – что больница может предоставить, то она предоставляет, остальное не нужно, и при том персонале, который есть в больнице, это тоже выполняется, поскольку до сих пор не определены равные требования, за исключением инсультного отделения и приёмных отделений, пояснила М. Аболиня.

Политические решения, которые не были приняты

Разработанные совместно со Всемирным банком предложения по реструктуризации больничных сетей и корзины услуг не учитываются с 2016 года. Инспекция здравоохранения по поручению Министерства здравоохранения провела довольно обширную проверку соответствия больничных услуг по своему характеру и пришла к выводу, что десять больниц не соответствуют различным уровням.

«Была рекомендована деклассификация этих больниц, но, к сожалению, этого не произошло», — заявила М. Аболиня, и, по её мнению, Министерство здравоохранения в этом не виновато, поскольку проверки были проведены, информация предоставлена, предложения внесены.

По словам М. Аболини, проблема в том, что у непопулярных решений всегда найдутся противники, а в демократическом обществе процесс согласования, введённый с благородными намерениями, чтобы вовлечь все стороны в качественное обсуждение, работает против нас, поскольку является тормозящим фактором. Поступают тонны возражений, процесс становится бесконечным и растягивается на десятилетия. А следующий орган принятия решения – Кабинет министров – не считает возможным включить этот проект решения в повестку заседания. Более того, мы живём от выборов к выборам, но эти политически не принятые решения имеют свою цену.

Хочет перейти в трехуровневые больницы

Министр здравоохранения Хоссам Абу Мери заявил на пресс-брифинге, что эти факты его не удивили: существующая система уже не работает как следует. Министр рассказал, что обошел все больницы Латвии, и некоторые из них выглядят как гостиницы – пустые или полупустые. Государству принадлежат только три крупные больницы, а теперь ещё и Даугавпилсская больница, остальные же принадлежат самоуправлениям. Система очень сложная, но когда речь заходит о реформах, люди становятся эмоциональными.

В будущем Министерство здравоохранения планирует перейти к трехуровневым больницам — университетским, региональным и специализированным районным, которые будут оказывать первичную медицинскую помощь и обеспечивать лечение пожилых людей.