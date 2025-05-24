В Латвии начали страховать от киберрисков; кто может рассчитывать на возмещение ущерба?

От каких же рисков защищает страховой полис?

По словам представителей компании, ущерб возместят в следующих случаях:

- если клиент ввел данные платежной карты на фейковом сайте и в результате потерял свои деньги

- если фальшивый интернет-магазин не доставил обещанный товар

- если мошенники в разговоре по телефону выманили пароли доступа к интернет-банку или выманили деньги, например, прислав от имени какого-либо предприятия СМС с фальшивой ссылкой.

Кроме того, возмещение можно будет получить и за последствия кибермоббинга, то есть эмоционального унижения в цифровой среде.

Купив полис, клиент автоматически страхует также своих несовершеннолетних детей и супруга/супругу или партнера.

Полис предусматривает возврат суммы, которая досталась мошенникам, а также компенсацию согласованных расходов на юридические услуги, консультации психолога, психотерапевта или психиатра и на присмотр за детьми в период, пока родители не устранят последствия кибермоббинга.

Клиент может выбрать один из трех видов страховых планов, которые отличаются размером ежегодного взноса и максимальной компенсации.