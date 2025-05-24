Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

В Латвии начали страховать от киберрисков; кто может рассчитывать на возмещение ущерба?

© LETA 24 мая, 2025 16:02

Важно 0 комментариев

Страховая компания BTA Baltic Insurance Company (BTA) начала предлагать страхование от киберрисков, дающее защиту от мошенничества в цифровой среде, о чем информировали агентство LETA представители BTA.

От каких же рисков защищает страховой полис?

По словам представителей компании, ущерб возместят в следующих случаях:

- если клиент ввел данные платежной карты на фейковом сайте и в результате потерял свои деньги

- если фальшивый интернет-магазин не доставил обещанный товар

- если мошенники в разговоре по телефону выманили пароли доступа к интернет-банку или выманили деньги, например, прислав от имени какого-либо предприятия СМС с фальшивой ссылкой.

Кроме того, возмещение можно будет получить и за последствия кибермоббинга, то есть эмоционального унижения в цифровой среде.

Купив полис, клиент автоматически страхует также своих несовершеннолетних детей и супруга/супругу или партнера.

Полис предусматривает возврат суммы, которая досталась мошенникам, а также компенсацию согласованных расходов на юридические услуги, консультации психолога, психотерапевта или психиатра и на присмотр за детьми в период, пока родители не устранят последствия кибермоббинга.

Клиент может выбрать один из трех видов страховых планов, которые отличаются размером ежегодного взноса и максимальной компенсации.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 16 реакций
Комментарии (0) 16 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:10 24.05.2025
Валдис Домбровскис: «Сокращение бюрократии в ЕС может принести экономию до 37,5 миллиарда евро в год»
Sfera.lv 1 час назад
Большинство жителей Латвии любит поспать
Sfera.lv 7 часов назад
Депутат Шлесерс-младший: ни разу не выступил, но зарплату более 44 000 евро получил
Sfera.lv 7 часов назад
Депутаты задумаются об оборонной предметности
Sfera.lv 8 часов назад
Омбудсмен Янсон о слухах про пьянство: «Не было ситуаций, когда у меня дрожали руки»
Bitnews.lv 1 день назад
Таксист смотрел хоккей, угрожал пистолетом, устроил аварию
Bitnews.lv 1 день назад
Проливная неделя: дожди, вода и редкое солнце
Bitnews.lv 1 день назад
Выть будут три минуты. В Латвии проверят сирены тревоги
Bitnews.lv 1 день назад

«Маэстро, ради нации!»: роскошная премьера — в Латвийской опере

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Премьера этой оперы состоялась в Лондоне 302 года назад, почти что день в день. Трудно сказать, рассчитывал ли Гендель на столь долгий интерес зрителей, но факт остается фактом: 4 часа "в ритме барокко" для рижской публики 21-го века пролетели незаметно. Скажу больше - успех невероятный: лучшие контратеноры (самые высокие мужские голоса) нашего времени, лучшие голоса ЛНО, роскошные костюмы, шикарные декорации, любовные интриги королевского двора и бесконечно красивая музыка: "Флавио, король лангобардов"...

Премьера этой оперы состоялась в Лондоне 302 года назад, почти что день в день. Трудно сказать, рассчитывал ли Гендель на столь долгий интерес зрителей, но факт остается фактом: 4 часа "в ритме барокко" для рижской публики 21-го века пролетели незаметно. Скажу больше - успех невероятный: лучшие контратеноры (самые высокие мужские голоса) нашего времени, лучшие голоса ЛНО, роскошные костюмы, шикарные декорации, любовные интриги королевского двора и бесконечно красивая музыка: "Флавио, король лангобардов"...

Читать
Загрузка

Пчелы против меда: еврокомиссар Домбровскис заговорил о сокращении бюрократии

Важно 17:15

Важно 0 комментариев

Сокращение бюрократии теперь входит и в повестку дня Евросоюза. О том, какую работу следует проделать в первую очередь в этой сфере, в интервью журналу Likums un Taisnība рассказал комиссар Евросоюза по экономике и продуктивности, осуществлению и упрощению Валдис Домбровскис, сообщает портал Jauns.lv.

Сокращение бюрократии теперь входит и в повестку дня Евросоюза. О том, какую работу следует проделать в первую очередь в этой сфере, в интервью журналу Likums un Taisnība рассказал комиссар Евросоюза по экономике и продуктивности, осуществлению и упрощению Валдис Домбровскис, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Десятки лет на свалке: под Петербургом на мусорном полигоне живут целые коммуны

Мир 17:00

Мир 0 комментариев

В лесах у крупных свалок под Петербургом можно встретить построенные из подручных средств домики с самодельными буржуйками и живущих там мужчин и женщин с почерневшими от собирания отходов руками. Эти люди селятся у мусорных полигонов в поисках заработка: найденное там они относят в пункты сдачи вторсырья, о чем в своем большом репортаже рассказал портал "Бумага". 

В лесах у крупных свалок под Петербургом можно встретить построенные из подручных средств домики с самодельными буржуйками и живущих там мужчин и женщин с почерневшими от собирания отходов руками. Эти люди селятся у мусорных полигонов в поисках заработка: найденное там они относят в пункты сдачи вторсырья, о чем в своем большом репортаже рассказал портал "Бумага". 

Читать

Закон против реальности: требование указывать на ценнике страну происхождения усугубило путаницу

Важно 16:56

Важно 0 комментариев

Требование об обязательном указании на магазинных ценниках страны происхождения продуктов питания, вступившее в силу осенью прошлого года, задумывалось в общем-то с благой целью - предоставить покупателям больше информации и способствовать узнаваемости латвийских производителей. Однако, как признают торговцы, на практике это требование приводит к сугубой путанице и даже к абсурдным ситуациям, сообщает 360 Ziņas.

Требование об обязательном указании на магазинных ценниках страны происхождения продуктов питания, вступившее в силу осенью прошлого года, задумывалось в общем-то с благой целью - предоставить покупателям больше информации и способствовать узнаваемости латвийских производителей. Однако, как признают торговцы, на практике это требование приводит к сугубой путанице и даже к абсурдным ситуациям, сообщает 360 Ziņas.

Читать

Война войной, а деньги в бюджет идти должны: гендир СГД — о том, как будет работать служба в «час икс»

Важно 15:42

Важно 0 комментариев

В эфире телеканала TV24, в программе Dienas personība, генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке подчеркнула, что в случае, если наступит "час икс", СГД не будет прекращать работу.

В эфире телеканала TV24, в программе Dienas personība, генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке подчеркнула, что в случае, если наступит "час икс", СГД не будет прекращать работу.

Читать

Да сколько можно?! В ночь на воскресенье местами возможны заморозки; а днем что?

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков из Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков из Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать