В Латвии наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом

Редакция PRESS 3 декабря, 2025 18:14

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Латвии наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом - ее уровень сейчас близок к эпидемическому порогу, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Доля положительных образцов на грипп достигла 9,1%, что почти соответствует эпидемическому порогу в 10%.

На прошлой неделе 22% пациентов семейных врачей обратились в практики с жалобами на респираторные инфекции - это на пять процентных пунктов больше, чем неделей ранее. Средняя заболеваемость составила 125,3 случая на 100 000 жителей, примерно в два раза превысив показатель предыдущей недели.

Самая высокая заболеваемость гриппом зарегистрирована у детей в возрастной группе 5-14 лет, однако заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах.

Распространение гриппа зафиксировано на восьми из десяти территорий, где ведется мониторинг. Наибольшая интенсивность заболеваемости отмечена в Елгаве. Случаи гриппа также зарегистрированы в Риге, Юрмале, Резекне, Даугавпилсе, а также в Гулбенском, Екабпилсском и Валмиерском краях.

В лаборатории на прошлой неделе исследовано 317 клинических образцов на наличие вирусов гриппа. Положительные результаты получены в 9,1% случаев, тогда как неделей ранее доля положительных проб составляла 5,9%. С начала сезона лабораторно подтверждено 68 случаев заражения вирусом гриппа типа А. Подтип вируса определен в 51 случае: 72,5% составил подтип А/H3, а 27,5% - подтип AH1pdm. Вирус гриппа типа B с начала сезона мониторинга не выявлен.

После подъема заболеваемости "Covid-19" в конце лета и начале осени уровень заражений в Латвии снизился, однако в последние три недели доля положительных тестов держится примерно на уровне 5%. На минувшей неделе проведено 544 теста на "Covid-19", из них 26, или 4,8% проб, были положительными.

В больницы на прошлой неделе был принят 31 пациент с диагнозом "Covid-19", у 23 пациентов он был основным. Зарегистрирован один случай смерти пациента с подтвержденной инфекцией "Covid-19".

Этой осенью сезон гриппа начался раньше обычного, и это одновременно подтверждается показателями амбулаторного, стационарного и лабораторного мониторинга, отметили в ЦПКЗ.

В других странах Европы сезон гриппа в этом году также начался необычно рано, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Доминирующий вирус гриппа типа А, особенно подтип A(H3N2), может быстро распространяться и вызывать более тяжелое течение болезни у пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

Учитывая стремительный рост активности вируса, ЦПКЗ призывает жителей, особенно представителей группы риска, сделать прививку от гриппа как можно скорее. На сегодня оплаченной государством возможностью вакцинации воспользовались уже 116 077 жителей, в том числе пациенты из групп риска - пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и работники здравоохранения.

ЦПКЗ отмечает, что главная цель вакцинации - снизить риск тяжелого заболевания и смерти. Вакцинация против сезонного гриппа и "Covid-19" особенно рекомендуется людям, у которых заболевание острыми респираторными инфекциями часто протекает в тяжелой форме и у которых при заболевании высок риск осложнений.

Информация, в каких лечебных учреждениях можно получить оплаченную государством вакцинацию против гриппа для пациентов групп риска, доступна на сайте ЦПКЗ в интернете. Список пополняется и корректируется в соответствии с доступностью вакцин.

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

