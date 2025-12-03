В Латвии наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом

Доля положительных образцов на грипп достигла 9,1%, что почти соответствует эпидемическому порогу в 10%.

На прошлой неделе 22% пациентов семейных врачей обратились в практики с жалобами на респираторные инфекции - это на пять процентных пунктов больше, чем неделей ранее. Средняя заболеваемость составила 125,3 случая на 100 000 жителей, примерно в два раза превысив показатель предыдущей недели.

Самая высокая заболеваемость гриппом зарегистрирована у детей в возрастной группе 5-14 лет, однако заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах.

Распространение гриппа зафиксировано на восьми из десяти территорий, где ведется мониторинг. Наибольшая интенсивность заболеваемости отмечена в Елгаве. Случаи гриппа также зарегистрированы в Риге, Юрмале, Резекне, Даугавпилсе, а также в Гулбенском, Екабпилсском и Валмиерском краях.

В лаборатории на прошлой неделе исследовано 317 клинических образцов на наличие вирусов гриппа. Положительные результаты получены в 9,1% случаев, тогда как неделей ранее доля положительных проб составляла 5,9%. С начала сезона лабораторно подтверждено 68 случаев заражения вирусом гриппа типа А. Подтип вируса определен в 51 случае: 72,5% составил подтип А/H3, а 27,5% - подтип AH1pdm. Вирус гриппа типа B с начала сезона мониторинга не выявлен.

После подъема заболеваемости "Covid-19" в конце лета и начале осени уровень заражений в Латвии снизился, однако в последние три недели доля положительных тестов держится примерно на уровне 5%. На минувшей неделе проведено 544 теста на "Covid-19", из них 26, или 4,8% проб, были положительными.

В больницы на прошлой неделе был принят 31 пациент с диагнозом "Covid-19", у 23 пациентов он был основным. Зарегистрирован один случай смерти пациента с подтвержденной инфекцией "Covid-19".

Этой осенью сезон гриппа начался раньше обычного, и это одновременно подтверждается показателями амбулаторного, стационарного и лабораторного мониторинга, отметили в ЦПКЗ.

В других странах Европы сезон гриппа в этом году также начался необычно рано, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Доминирующий вирус гриппа типа А, особенно подтип A(H3N2), может быстро распространяться и вызывать более тяжелое течение болезни у пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

Учитывая стремительный рост активности вируса, ЦПКЗ призывает жителей, особенно представителей группы риска, сделать прививку от гриппа как можно скорее. На сегодня оплаченной государством возможностью вакцинации воспользовались уже 116 077 жителей, в том числе пациенты из групп риска - пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и работники здравоохранения.

ЦПКЗ отмечает, что главная цель вакцинации - снизить риск тяжелого заболевания и смерти. Вакцинация против сезонного гриппа и "Covid-19" особенно рекомендуется людям, у которых заболевание острыми респираторными инфекциями часто протекает в тяжелой форме и у которых при заболевании высок риск осложнений.

Информация, в каких лечебных учреждениях можно получить оплаченную государством вакцинацию против гриппа для пациентов групп риска, доступна на сайте ЦПКЗ в интернете. Список пополняется и корректируется в соответствии с доступностью вакцин.