Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 8. Октября Завтра: Aina, Anete

В Латвии хотят начать борьбу с разрешенными до сих пор российскими товарами и магазинами: итоги заседания Кабмина

Редакция PRESS 8 октября, 2024 14:17

Важно 0 комментариев

Во вторник, 8 октября, Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством земледелия доклад о ситуации с импортом сельскохозяйственных и продовольственных товаров из России в Латвию.

На заседании министр земледелия Армандс Краузе (СЗК) привёл такой пример: с 2022 года в Латвию было ввезено рыбы из России на сумму два миллиарда евро, так как на этот продукт не распространяются запреты.

Представитель Крестьянского Сейма Мартиньш Тронс предложил расширить перечень товаров, подлежащих запрету на ввоз из России, а также рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на продукты питания. В качестве примера он упомянул детское питание, привозимое из России, и магазины страны-агрессора, где представлен широкий ассортимент российских продуктов.

Премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») подчеркнула, что такие запреты необходимо поддержать на уровне ЕС, поскольку односторонние меры Латвии не будут эффективными, если другие страны Евросоюза продолжат ввозить российские товары.

Напомним, ранее Кабмин уже запретил ввоз в Латвию сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. В перечень были внесены овощи и корнеплоды, включая картофель, лук, морковь, помидоры, а также яблоки, арбузы, дыни, ананасы, орехи и другие фрукты и ягоды. Под запрет на импорт попадают маринованные, консервированные, сырые и сушеные продукты сельхозпродукции. Также к ввозу в Латвию запрещены российские и белорусские злаки (пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес, ячмень), корма для животных, мука и гранулы из мяса, мясных и рыбных субпродуктов, арахисовое, льняное, рапсовое и соевое масло.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Подорожает примерно всё: правительство повысит акциз

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В следующем году планируется повысить акциз на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а также увеличить акциз на табачные изделия с 2027 года, говорится в поправках к закону об акцизах, подготовленных Министерством финансов и одобренных правительством во вторник.

В следующем году планируется повысить акциз на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а также увеличить акциз на табачные изделия с 2027 года, говорится в поправках к закону об акцизах, подготовленных Министерством финансов и одобренных правительством во вторник.

Читать
Загрузка

Они это сделали: правительство поддержало снижение взносов во второй пенсионный уровень

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, предусматривающие, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт ставки пенсионных взносов со второго пенсионного уровня будет переводиться в систему государственных нефондируемых пенсий, то есть на первый пенсионный уровень.

Во вторник правительство поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, предусматривающие, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт ставки пенсионных взносов со второго пенсионного уровня будет переводиться в систему государственных нефондируемых пенсий, то есть на первый пенсионный уровень.

Читать

Как будут расти наши налоги: подоходный, акцизный, транспортный…

Важно 14:24

Важно 0 комментариев

Латвийский госбюджет 2025 года его составители подают под соусом дальнейшего роста благосостояния народа и развития экономики. Вместе с тем налицо рост налогов – как для жителей, так и для предпринимателей... Мы изучили цифры и проценты государственного бюджета на будущий год.

Латвийский госбюджет 2025 года его составители подают под соусом дальнейшего роста благосостояния народа и развития экономики. Вместе с тем налицо рост налогов – как для жителей, так и для предпринимателей... Мы изучили цифры и проценты государственного бюджета на будущий год.

Читать

В Латвии пересчитали представителей среднего класса: кто это?

Новости Латвии 14:15

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих странах Европы средний класс считается той частью общества, которая склонна к рациональному выбору и тем самым способствует сбалансированному развитию страны. Так, например, средний класс часто голосует на выборах за центристские партии, дистанцируясь от политического радикализма любого направления.

Во многих странах Европы средний класс считается той частью общества, которая склонна к рациональному выбору и тем самым способствует сбалансированному развитию страны. Так, например, средний класс часто голосует на выборах за центристские партии, дистанцируясь от политического радикализма любого направления.

Читать

Годовая инфляция в Латвии достигла 1,4% в сентябре

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Потребительские цены в Латвии в сентябре этого года выросли на 0,3% по сравнению с августом и на 1,4% в годовом исчислении - в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Потребительские цены в Латвии в сентябре этого года выросли на 0,3% по сравнению с августом и на 1,4% в годовом исчислении - в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читать

Дожили: у депутатов Сейма проблемы с питанием

Латышские СМИ 14:07

Латышские СМИ 0 комментариев

В Сейме закрыты двери всех столовых и кафе, за которыми на протяжении десятков лет каждый рабочий день обедали или сидели за чашкой кофе несколько сотен человек, сообщает tautaruna со ссылкой на  издание «Привата Дзиве».

В Сейме закрыты двери всех столовых и кафе, за которыми на протяжении десятков лет каждый рабочий день обедали или сидели за чашкой кофе несколько сотен человек, сообщает tautaruna со ссылкой на  издание «Привата Дзиве».

Читать