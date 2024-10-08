В Латвии хотят начать борьбу с разрешенными до сих пор российскими товарами и магазинами: итоги заседания Кабмина

На заседании министр земледелия Армандс Краузе (СЗК) привёл такой пример: с 2022 года в Латвию было ввезено рыбы из России на сумму два миллиарда евро, так как на этот продукт не распространяются запреты.

Представитель Крестьянского Сейма Мартиньш Тронс предложил расширить перечень товаров, подлежащих запрету на ввоз из России, а также рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на продукты питания. В качестве примера он упомянул детское питание, привозимое из России, и магазины страны-агрессора, где представлен широкий ассортимент российских продуктов.

Премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») подчеркнула, что такие запреты необходимо поддержать на уровне ЕС, поскольку односторонние меры Латвии не будут эффективными, если другие страны Евросоюза продолжат ввозить российские товары.

Напомним, ранее Кабмин уже запретил ввоз в Латвию сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. В перечень были внесены овощи и корнеплоды, включая картофель, лук, морковь, помидоры, а также яблоки, арбузы, дыни, ананасы, орехи и другие фрукты и ягоды. Под запрет на импорт попадают маринованные, консервированные, сырые и сушеные продукты сельхозпродукции. Также к ввозу в Латвию запрещены российские и белорусские злаки (пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес, ячмень), корма для животных, мука и гранулы из мяса, мясных и рыбных субпродуктов, арахисовое, льняное, рапсовое и соевое масло.