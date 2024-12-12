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30 евро за 5 минут поездки: туристы жалуются на жадность латвийских таксистов

Редакция PRESS 12 декабря, 2024 15:36

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Недавние инциденты с таксистами в рижском аэропорту, которые требовали от туристов чрезмерную плату за поездку, вызвали общественный резонанс и стали темой обсуждения в СМИ. Казалось, что эта проблема уже решена, но, к сожалению, она вновь напоминает о себе.

Поводом для жалоб на жадность латвийских таксистов стало сообщение Иевы Алберте на платформе X, где она поделилась фотографией туриста, ставшего жертвой неприятной ситуации в Риге.

"Будьте внимательны, когда берете такси в Риге. Нас обманули - машина выглядела как настоящее такси и мы не спросили про цену. Это счет за 2,5 км". К жалобе турист приложил фото чека, на котором видно, что за поездку длиной 2, 5 км и продолжительностью в 5 минут с них взяли больше 30-и евро.

"Когда это закончится?" - недоумевает Иева Алберте.

В комментариях, однако, с ее мнением не согласны и многие считают, что туристы сами виноваты, что не спросили о ценах перед поездкой.

- Это ужасно, но я никогда не пойму, почему люди не спрашивают, сколько это будет стоить. В любой стране, в любом городе нужно спрашивать, особенно у аэропортов, это здравый смысл

- Чему удивляться? Адекватная цена в современной экономике, привыкайте. Визит к врачу за 15 минут – 80 евро, парикмахер за 20 минут – 30 евро, чем таксист хуже? Попробуй купить машину, заплатить налоги, купить топливо, отремонтировать и заплатить себе зарплату после налогов. В месяц нужен оборот около 3000 евро

- Разве на двери этого такси не написано, сколько стоит поездка, 9 евро, например? Если вы, будучи иностранцем, не очень понимаете, о чем говорят эти цены, то это повод спросить.

- Там же сказано: мы не спрашивали, сколько это будет стоить. Так что же упрекать? Так можно воспользоваться любым товаром или услугой, а потом удивляться, что это, оказывается, дорого стоит. Например, попросить отремонтировать квартиру и только потом спросить: ну, сколько? Что, ТЫСЯЧИ?! Вы мерзавцы, мошенники!

- Неспособность урегулировать вопрос с такси в аэропорту ни о чем хорошем не свидетельствует

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