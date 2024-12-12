В четвертый раз подряд Европейский центральный банк снижает процентные ставки

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте принято решение снизить ставку по депозитам овернайт до 3%, основную ставку по операциям рефинансирования - до 3,15%, а ставку по кредитам овернайт - до 3,4%.
Новые ставки вступят в силу 18 декабря.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг снизил процентные ставки на 0,25 процентного пункта. Это уже четвертый раз подряд, когда финансовый орган Европы принимает такое решение.
На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте принято решение снизить ставку по депозитам овернайт до 3%, основную ставку по операциям рефинансирования - до 3,15%, а ставку по кредитам овернайт - до 3,4%.
Новые ставки вступят в силу 18 декабря.
В новом проекте оборонного бюджета США на 2025 года нет упоминания ленд-лиза. На это обратила внимание украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова, сообщает Deutsche Welle.
В новом проекте оборонного бюджета США на 2025 года нет упоминания ленд-лиза. На это обратила внимание украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова, сообщает Deutsche Welle.
На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии оставалась низкой, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии оставалась низкой, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Майрита поделилась в социальных сетях трагической историей, связанной со здравоохранением в Латвии. Она не скрывает своего возмущения из-за того, что мужчина остался «лежать в кровати, как овощ», потому что у его семьи не было денег заплатить за вызов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
Майрита поделилась в социальных сетях трагической историей, связанной со здравоохранением в Латвии. Она не скрывает своего возмущения из-за того, что мужчина остался «лежать в кровати, как овощ», потому что у его семьи не было денег заплатить за вызов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
Портал la.lv продолжая сравнивать цены, на этот раз обратился к стоимости кофе, который в нашей стране в последнее время, ощутимо подорожал.
Портал la.lv продолжая сравнивать цены, на этот раз обратился к стоимости кофе, который в нашей стране в последнее время, ощутимо подорожал.
Холодным ранним утром 4 декабря, исполнительный директор UnitedHealthcare Брайан Томпсон направлялся на собрание инвесторов в роскошный Hilton Midtown в сердце Манхэттена. Однако он так и не добрался до конференц-зала. У самого входа в отель к нему подошел мужчина в бежевом худи и рюкзаке, вынул пистолет с глушителем и безжалостно выстрелил Томпсону в спину. Брайан рухнул на землю, но убийца не остановился: два новых выстрела разнесли утреннюю тишину, прежде чем он скрылся.
Холодным ранним утром 4 декабря, исполнительный директор UnitedHealthcare Брайан Томпсон направлялся на собрание инвесторов в роскошный Hilton Midtown в сердце Манхэттена. Однако он так и не добрался до конференц-зала. У самого входа в отель к нему подошел мужчина в бежевом худи и рюкзаке, вынул пистолет с глушителем и безжалостно выстрелил Томпсону в спину. Брайан рухнул на землю, но убийца не остановился: два новых выстрела разнесли утреннюю тишину, прежде чем он скрылся.
В четверг на большей части территории Латвии ожидается снег, усилится ветер, хотя кое-где будет проглядывать и солнце, прогнозируют синоптики.
В четверг на большей части территории Латвии ожидается снег, усилится ветер, хотя кое-где будет проглядывать и солнце, прогнозируют синоптики.
Чтобы оживить центр Риги, по выходным предлагается закрывать супермаркеты и организовать удобное движение для автомобилей и велосипедистов. Такие предложения прозвучали на заседании рабочей группы, созданной по инициативе Рижской думы и Латвийской ассоциации недвижимости (LANĪDA).
Чтобы оживить центр Риги, по выходным предлагается закрывать супермаркеты и организовать удобное движение для автомобилей и велосипедистов. Такие предложения прозвучали на заседании рабочей группы, созданной по инициативе Рижской думы и Латвийской ассоциации недвижимости (LANĪDA).