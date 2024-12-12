В четвертый раз подряд Европейский центральный банк снижает процентные ставки

Холодным ранним утром 4 декабря, исполнительный директор UnitedHealthcare Брайан Томпсон направлялся на собрание инвесторов в роскошный Hilton Midtown в сердце Манхэттена. Однако он так и не добрался до конференц-зала. У самого входа в отель к нему подошел мужчина в бежевом худи и рюкзаке, вынул пистолет с глушителем и безжалостно выстрелил Томпсону в спину. Брайан рухнул на землю, но убийца не остановился: два новых выстрела разнесли утреннюю тишину, прежде чем он скрылся.