В инициативу Минздрава с практиками первичных услуг не верят сами врачи

План, который в министерстве писали, ориентируясь на опыт Европы, был составлен в прошлом году и призван вовлечь в оказание первичной медпомощи более широкий круг врачей-специалистов. Предусмотрено открытие 120 совместных практик, где с семейными врачами будут сотрудничать детские врачи, физиотерапевты, акушерки, специалисты по ментальному здоровью — например, психотерапевты, и другие. Пилотный проект такого формата уже опробован в Цесисе, рассказала директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка.

Общее финансирование проекта — 2,4 млн евро, из них 2 млн — средства из Европейского фонда регионального развития, 360 тысяч добавило из бюджета государство. По словам Янки, средства пойдут и на оплату труда врачей, и на аппаратуру, оборудование. Министерство ждет строгой отчетности и оценит, помогло ли новшество сделать медуслуги для населения доступнее, и по итогам проекта решит, каким образом открыть те самые 120 практик. Причем если вначале семейные врачи смогут выбирать, работать ли вместе с другими специалистами, то со временем сделать «совмещенные» практики планируется обязательными, потому что это должно снизить административную нагрузку.

Латвийская ассоциация молодых врачей, однако, возразила, что после утверждения плана министерством никаких дискуссий не было, а на заданные вопросы Минздрав не отвечает. Между тем, остается ряд неясных моментов — например, в каком виде в итоге эти врачебные практики будут функционировать. Неясно, будет ли финансово выгодно семейным врачам так работать. Член правления ассоциации, семейный врач Катрина Приеде признаёт, что 120 кабинетов — это весьма амбициозная цель, и среди семейных врачей хватает скептиков. Ведь с ними это чиновники детально не обсуждали.

«Многие считают, что это будет нечто вроде возвращения к практике поликлиник, как когда-то было. Но цель стоит не совсем такая. Так что, думаю, и у министерства, и у нас впереди чрезвычайно большая работа по разъяснению — что это такое и каким образом это может быть интересно семейным врачам».

В ассоциации считают, что следует оставить семейным врачам право отказаться от участия в проекте. Сходного мнения придерживается и Латвийская ассоциация сельских семейных врачей.