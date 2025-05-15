В этом году одновременно с Ночью музеев пройдет и Ночь церквей: программа

В этот раз одновременно с Ночью музеев пройдет и Ночь церквей, в которой принимают участие 190 церквей разных конфессий.

Объединяющая тема Ночи музеев этого года - "Истории о наших ценностях": государственные, муниципальные и частные музеи и другие участвующие в формировании общественной жизни объекты в этом году выбрали наиболее ценные экспонаты из своих фондов, чтобы представить их обществу.

Традиция Ночи музеев в Латвии за последние годы укрепилась и стала очень популярной. Это подтверждают и статистические данные: в прошлом году по сравнению с 2023 годом число посетителей выросло примерно на 30 000 человек.

Общих показателей периода, предшествовавшего пандемии, пока достичь не удалось, но в музеях самоуправлений, автономных и частных аккредитованных музеях они уже достигают или даже превышают посещаемость 2019 года - это показало и новейшее исследование потребления культурных услуг.

Прошлый год примечателен тем, что посетителей этого мероприятия в регионах было гораздо больше, чем в столице, рассказала на пресс-конференции госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне, добавив, что в основном рост показателей произошел благодаря жителям Латвии, поскольку количество иностранных гостей сократилось многократно по причине напряженной геополитической ситуации.

До 2012 года Ночь музеев в большей степени была акцией для рижан и гостей столицы, а затем все шире на участие в ней стали подавать заявки региональные музеи. И в этом году мероприятия за пределами Риги обещают быть разносторонними: Видземе предлагает культурную программу в 43 объектах, Курземе - в 46, Латгале - в 40, Земгале - в 24. Вилсоне подчеркнула, что среди регионов именно Видземе в последнее время переживает наибольший наплыв желающих.

Программу мероприятий можно посмотреть здесь

(Diena)