В Добеле мужчина получил реальный срок за убийство щенка

Зимой 2024 года пользователь Reddit с ником heil_cheese опубликовал шокирующую фотографию, на которой был изображён мёртвый щенок, лежащий в луже крови на снегу. В кадре также был виден поднятый вверх палец — жест, интерпретируемый как демонстрация гордости за содеянное.

В переписке с другими пользователями мужчина признался, что сам убил животное. Причиной он назвал то, что щенка вырвало в его машине. Он открыто обсуждал возможное наказание за убийство животного и свои планы уехать из Латвии, не скрывая подробностей, позволивших установить его личность и местонахождение.

Пользователи Reddit объединились, чтобы идентифицировать злоумышленника, а Государственная полиция возбудила уголовное дело. Благодаря активному участию интернет-сообщества удалось собрать достаточно доказательств, и в апреле 2025 года прокуратура передала дело в суд.

Слушание прошло 2 июля 2025 года в Земгальском районном суде в Добеле.

Фото: иллюстративное