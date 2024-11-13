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В День независимости в Риге — бесплатный общественный транспорт

Редакция PRESS 13 ноября, 2024 19:45

Новости Латвии 0 комментариев

В День независимости Латвии, 18 ноября, общественный транспорт в Риге будет бесплатным, сообщает "Ригас сатиксме".

Рижанам и гостям столицы напоминают, что общественный транспорт этот день будет ходить по графику выходных. Билеты регистрировать не нужно. 

Однако - из-за многочисленных праздничных мероприятий  будут введены ограничения движения общественного транспорта. 

Также можно будет бесплатно пользоваться стоянками "Ригас сатиксме", кроме парковки на ул. Кр. Валдемара, 5А 

Во время парада и шествия движение будет регулироваться и перекрываться государственной полицией. На маршрутах, пересекающих маршруты шествий, возможны отклонения от запланированного графика движения общественного транспорта.

Кроме того, вводятся изменения в режиме работы клиентских центров. 

В пятницу, 15 ноября, время работы клиентского центра на улице Бривибас 49/53 будет с с 8.00 до 15.00.

В субботу, воскресенье и понедельник, 16, 17 и 18 ноября все центры обслуживания клиентов, кроме клиентского центра на Привокзальной площади, 2, будут закрыты. Время работы клиентского центра на Привокзальной площади, 2 в эти праздничные дни будет с с 10.00 до 18.00 

Более подробную информацию об услугах, предлагаемых «Rīgas satiksme», списках маршрутов, типах билетов и других новостях можно получить на сайте www.rigassatiksme.lv или в социальных сетях «X», «Facebook». 

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