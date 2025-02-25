В Даугавпилсе в детский центр ворвался пьяный мужчина с ножом: его скрутили родители

«В 12 часов дня внутрь комнаты зашёл мужчина с ножом в руке и угрожал расправой одному папочке. (Другой) папочка спрятал всех детей и женщин в туалете», — написала в одной из даугавпилсских групп в Фейсбуке очевидица произошедшего.

По её словам, полиция ехала на место происшествия около 20 минут. Пока все присутствующие ждали правоохранителей, двое родителей «заломали» нападавшего и забрали у него нож.

Специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции по вопросам Латгалии Юлия Юране сообщила, что сотрудники Южно-Латгальского участка Государственной полиции узнали об инциденте около 11:45.

«В одном из детских развлекательных центров Даугавпилса мужчина угрожал нанести тяжкие телесные повреждения другому человеку. Согласно первоначальной информации, между двумя ранее знакомыми мужчинами произошёл конфликт», — сообщила Юлия.

По её словам, сотрудники полиции выехали на место пришествия в 11:47, а в 11:54 туда прибыли четыре наряда полиции.

Юлия отмечает, что мужчина, который получил угрозы в свой адрес, не пострадал, а очевидцы произошедшего действительно помогли в задержании.

«Госполиция выражает благодарность смелым очевидцам, которые до приезда правоохранителей помогли в задержании нападавшего», — рассказала она.

Нападавшим оказался мужчина 1986 года рождения. Прибыв на место происшествия, полицейские задержали его, а затем доставили в изолятор временного содержания.

Проверка показала, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. В его организме было 2,9 промилле.

В связи с этим инцидентом полиция возбудила уголовное дело по первой части 132-й статьи Уголовного закона и продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Первая часть 132-й статьи Уголовного закона предусматривает наказание за угрозы убить или покалечить человека, если есть реальные причины опасаться, что угроза может осуществиться.

За такое нарушение человека могут наказать тюрьмой до года, кратковременным арестом или назначить пробационный надзор.

Как сообщает Юране, Госполиция намерена обратиться в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста.