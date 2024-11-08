В Даугаве пойман сазан-рекордсмен

Рыболов-любитель Виталий Воробьев известен в Латвии тем, что специализируется на поимке крупных сомов. Только за этот сезон он поймал в Даугаве 39 сомов длиною более двух метров. Большую их часть он отпустил обратно.

«Самый большой был 2,46 метров длиной, рыба чуть больше ста килограмм. Рекорд Латвии я не стал регистрировать, так как дело было вечером рыбу хотелось бы такую отпустить, но у нас проблемы со взвешиванием такой рыбы. Нет ни верифицированных весов, ни свидетелей поздно вечером не найти. Поэтому сделал красивые фотографии, которые все видели на фейсбуке и отпустил», - говорит Виталий Воробьев.

Даже отпуская рыбу, Виталий часто сталкивается с хейтом в социальных сетях. Дескать переловил всю крупную рыбу, и другим ничего не останется. Но, как утверждает Виталий Воробьев, современные эхолоты показывают обратное.

«Приборы показывают невероятное количество большой рыбы, которую никто, никогда не ловил, и только вот сейчас, в последние два-три года, начинают подбирать ключики к ней, как ее ловить. Ее очень много. То, что там злопыхатели что-то пишут — я смотрю на это с улыбкой. Это человеческая зависть», - говорит рыболов.

А вот и вчерашний улов Виталия. Дикий карп — сазан. Эту рекордную для Латвии рыбу весом под 24 килограмма он поймал на спиннинг в Даугаве. Действующий рекорд Латвии принадлежит рыболову Грушсу и составляет 22 килограмма 550 граммов.

«Пчела, оса. Семь сантиметров маленькая. Так называемая приманка мандула. Съел ее с мощной поклевкой и мощной борьбой», - поделился Виталий.

Однако поймать большую рыбу — это полдела. Зарегистрировать рекорд Латвии — вот настоящая эпопея.

Во многом список пойманных в Латвии рекордных рыб не отражает реальную действительность. Поскольку рыбак становится перед сложным выбором слава или регистрация рыбы.

Для регистрации рекорда нужны верифицированные весы. Найти их непросто. Такие весы должны соответствовать определенному стандарту и иметь специальную наклейку. Такие весы могут быть в магазинах или на бойнях. Но далеко не во всех. Так что нужно обзвонить очень много мест в округе, чтобы найти верифицированные весы. Это занимает время, а значит отпустить рыбу живой не получится. Ну, а потом счастливчику нужно оформить рекорд в Латвийской федерации спортивной рыбалки.

«В первую очередь, должны быть два свидетеля того, что рыба поймана легально, которые могут это подтвердить. Потому нужно найти верифицированные весы, которыми можно рыбу взвесить. Также ее надо измерить. И если нельзя сделать иначе, и рыба убивается, то надо приложить ее чешуйки, чтобы их можно было послать на анализ в институт BIOR. Там специалисты смогут получить информацию о рыбе, как долго она росла, в каких условиях. Это и вклад в их работу, и мы можем получить достоверное свидетельство. Потому что были случаи, когда после изучения чешуи нам говорили, что нет, это не та рыба о которой прислали данные», - отметил член правления Федерации спортивной рыбалки Агрис Рудзенс.

Дальше соискателю рекорда предстоит ждать, когда федерация примет решение регистрировать рекордный улов или нет. Виталию Воробьеву сегодня понадобились несколько часов, чтобы найти верифицированные весы. Официальный вес пойманного сазана составил 23 килограмма 670 граммов. Это рекорд Латвии. Правда, пока еще не зарегистрированный.