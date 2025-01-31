Уже в эти выходные: погода станет холоднее и суше

В субботу вечером в восточной части страны ожидаются сильные дожди и мокрый снег. Утром на дорогах в некоторых районах Латвии будет скользко. В течение дня, хотя временами будет светить солнце, во многих местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный, порывы до 10-15 метров в секунду, температура воздуха 0..+3 градуса.

В воскресенье температура опустится еще на один-два градуса, будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, местами пройдет снег.

Ожидается, что погода в первой половине февраля будет в основном определяться областью высокого давления, поэтому осадков будет мало, часто ожидаются слабые ветры и небольшие заморозки.