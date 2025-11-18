Утепляйтесь! Погода сегодня

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.