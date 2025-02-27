«Устранить раздражители»: в Стамбуле завершились переговоры делегаций России и США

Переговоры, продлившиеся более 6 часов, проходили в резиденции американского генерального консула, в районе Арнавуткёй на берегу Босфора, сообщают российские официальные СМИ. Российская делегация, состав которой не разглашался, покинула резиденцию в 16.20 по местному времени, не дав никаких комментариев прессе.

Первая подобная встреча за закрытыми дверями, состоявшаяся на прошлой неделе (18 февраля) в Саудовской Аравии, ознаменовала собой явный сдвиг во внешней политике США при президенте Дональде Трампе и отход от усилий прежней администрации по изоляции России из-за её неспровоцированной агрессии против Украины.

В США говорят, что цель нынешнего сближения с Кремлём – урегулирование конфликта в Украине, скорейший выход на подписание мирного договора, а также улучшение дипломатических и экономических связей между Москвой и Вашингтоном.

Это включает в себя восстановление штата посольств, которые в последние годы работают в ограниченном режиме после серий взаимных высылок дипломатов. Официальный представитель посольства США в Анкаре подтвердил, что Украина не будет стоять на повестке дня этого раунда переговоров.

Борьба с "раздражителями" и время "надежд"

Россия надеется, что встреча с американскими чиновниками в Стамбуле "укрепит доверие" между двумя странами, заявила в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова, добавив, что переговорщики будут искать "решения многих "раздражителей", сохраняющихся в двустороннем диалоге".

"Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий", – добавила Захарова.

Контакты между высокопоставленными российскими и американскими представителями, инициированные Дональдом Трампом, "вселяют определённые надежды", заявил Владимир Путин на встрече с руководителями российских спецслужб. По его словам, он видит "настрой", способствующий "восстановлению отношений".

Согласно официальным сообщениям, встречи в Эр-Рияде и Стамбуле являются подготовкой к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа. В последний раз лидеры двух стран встречались лицом к лицу на саммите G20 в Осаке в 2019 году.

До возвращения Трампа в Белый дом отношения между Москвой и Вашингтоном упали до минимума времён холодной войны после того, как Россия развязала полномасштабное вторжение в Украину три года назад.