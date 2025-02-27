Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 27. Февраля Завтра: Andra, Liva, Livija
Доступность

«Устранить раздражители»: в Стамбуле завершились переговоры делегаций России и США

Euronews 27 февраля, 2025 16:35

Важно 0 комментариев

В Стамбуле в четверг прошёл новый раунд переговоров делегаций из России и США, в центре которых были "двусторонние отношения" и "налаживание работы посольств", сообщает Euronews.

Переговоры, продлившиеся более 6 часов, проходили в резиденции американского генерального консула, в районе Арнавуткёй на берегу Босфора, сообщают российские официальные СМИ. Российская делегация, состав которой не разглашался, покинула резиденцию в 16.20 по местному времени, не дав никаких комментариев прессе.

Первая подобная встреча за закрытыми дверями, состоявшаяся на прошлой неделе (18 февраля) в Саудовской Аравии, ознаменовала собой явный сдвиг во внешней политике США при президенте Дональде Трампе и отход от усилий прежней администрации по изоляции России из-за её неспровоцированной агрессии против Украины.

В США говорят, что цель нынешнего сближения с Кремлём – урегулирование конфликта в Украине, скорейший выход на подписание мирного договора, а также улучшение дипломатических и экономических связей между Москвой и Вашингтоном.

Это включает в себя восстановление штата посольств, которые в последние годы работают в ограниченном режиме после серий взаимных высылок дипломатов. Официальный представитель посольства США в Анкаре подтвердил, что Украина не будет стоять на повестке дня этого раунда переговоров.

Борьба с "раздражителями" и время "надежд"

Россия надеется, что встреча с американскими чиновниками в Стамбуле "укрепит доверие" между двумя странами, заявила в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова, добавив, что переговорщики будут искать "решения многих "раздражителей", сохраняющихся в двустороннем диалоге".

"Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий", – добавила Захарова.

Контакты между высокопоставленными российскими и американскими представителями, инициированные Дональдом Трампом, "вселяют определённые надежды", заявил Владимир Путин на встрече с руководителями российских спецслужб. По его словам, он видит "настрой", способствующий "восстановлению отношений".

Согласно официальным сообщениям, встречи в Эр-Рияде и Стамбуле являются подготовкой к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа. В последний раз лидеры двух стран встречались лицом к лицу на саммите G20 в Осаке в 2019 году.

До возвращения Трампа в Белый дом отношения между Москвой и Вашингтоном упали до минимума времён холодной войны после того, как Россия развязала полномасштабное вторжение в Украину три года назад.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 8 реакций
Комментарии (0) 8 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Доминирование русского языка недопустимо»: политики снова взялись за фильмы в кинотеатрах Латвии

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Национальное объединение (NA) предложило поправки к Закону о кино, направленные на усиление роли латышского языка в кинотеатрах. Согласно инициативе, в будущем кинотеатры должны будут демонстрировать фильмы либо с аудиодорожкой на государственном языке, либо на оригинальном языке, но не более чем 80% от общего числа показов в день.

Национальное объединение (NA) предложило поправки к Закону о кино, направленные на усиление роли латышского языка в кинотеатрах. Согласно инициативе, в будущем кинотеатры должны будут демонстрировать фильмы либо с аудиодорожкой на государственном языке, либо на оригинальном языке, но не более чем 80% от общего числа показов в день.

Читать
Загрузка

«Надоело доказывать, что я не мусор»: для учителя латышского языковая проверка стала плевком в лицо

Важно 18:07

Важно 0 комментариев

Учительница латышского языка и магистр филологии Нора Эверсоне, имеющая 15-летний опыт работы, возмущена проверками знаний государственного языка среди педагогов. Она считает, что такие проверки для учителей латышского языка необоснованны и оскорбительны, так как ставят под сомнение их профессиональные навыки и этнокультурную идентичность.

Учительница латышского языка и магистр филологии Нора Эверсоне, имеющая 15-летний опыт работы, возмущена проверками знаний государственного языка среди педагогов. Она считает, что такие проверки для учителей латышского языка необоснованны и оскорбительны, так как ставят под сомнение их профессиональные навыки и этнокультурную идентичность.

Читать

Умер один из «крутых парней» Голливуда, двукратный лауреат «Оскара» Джин Хэкмен

История и культура 18:05

История и культура 0 комментариев

Двукратный лауреат премии «Оскар» Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми у себя дома в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Хэкмену было 95 лет, его жене 63. Актер дважды получил премию «Оскар»: за роль в криминальном боевике о наркоторговцах «Французский связной» (1971) и в вестерне 1992 года «Непрощенный».

Двукратный лауреат премии «Оскар» Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми у себя дома в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Хэкмену было 95 лет, его жене 63. Актер дважды получил премию «Оскар»: за роль в криминальном боевике о наркоторговцах «Французский связной» (1971) и в вестерне 1992 года «Непрощенный».

Читать

«Мне стало плохо, доехала до больницы»: пациентка шокирована стоимостью парковки в больнице Страдиня

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

В соцсетях появился рассказ о том, как женщина, обратившаяся за срочной медицинской помощью в больницу Страдиня была вынуждена заплатить не маленькую сумму денег за парковку на территории больницы, пишет la.lv.

В соцсетях появился рассказ о том, как женщина, обратившаяся за срочной медицинской помощью в больницу Страдиня была вынуждена заплатить не маленькую сумму денег за парковку на территории больницы, пишет la.lv.

Читать

Не укладываются в бюджет: аппетиты строителей корпуса инфектологии превзошли ожидания больницы

Новости Латвии 17:52

Новости Латвии 0 комментариев

На строительство корпуса инфектологии и легочных заболеваний Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) доступно 80 млн евро, однако самое дешевое предложение строителей превышает эту сумму на 6 млн евро, сообщили в беседе со СМИ представители РВКУБ.

На строительство корпуса инфектологии и легочных заболеваний Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) доступно 80 млн евро, однако самое дешевое предложение строителей превышает эту сумму на 6 млн евро, сообщили в беседе со СМИ представители РВКУБ.

Читать

Латвиец приговорен к 15 годам тюрьмы в Зимбабве: условия там далеко не райские

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Мужчина — обладатель латвийского паспорта — приговорен к 15 годам лишения свободы за попытку контрабанды 8,35 кг героина через международный аэропорт имени Роберта Габриэля Мугабе в столице Зимбабве Хараре, сообщает LSM+ со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина — обладатель латвийского паспорта — приговорен к 15 годам лишения свободы за попытку контрабанды 8,35 кг героина через международный аэропорт имени Роберта Габриэля Мугабе в столице Зимбабве Хараре, сообщает LSM+ со ссылкой на местные СМИ.

Читать

Напавший на юношу с украинским флагом Лазарев сам пришёл и сдался полиции

ЧП и криминал 17:33

ЧП и криминал 0 комментариев

В среду вечером в полицию сам пришёл объявленный в розыск Валерий Лазарев, который был осужден за нападение на юношу с украинским флагом.

В среду вечером в полицию сам пришёл объявленный в розыск Валерий Лазарев, который был осужден за нападение на юношу с украинским флагом.

Читать