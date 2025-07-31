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Упал в траву и нюхал цветочки: польский дальнобойщик в Латвии поймал нетрезвого водителя

Редакция PRESS 31 июля, 2025 12:57

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В 8 утра, когда большинство людей едут на работу, два молодых человека решили прокатиться на автомобиле, судя по всему, в состоянии сильного опьянения. Их странное поведение заметил водитель грузовика, который немедленно связался с правоохранительными органами. Даже если бы парни захотели покинуть место происшествия, они не смогли бы этого сделать, так как были не в состоянии реагировать на происходящее вокруг, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Водитель грузовика, которому предстояла шестичасовая пауза в Латвии перед поездкой в польский Белосток, обратил внимание на легковой автомобиль, чей стиль движения показался ему подозрительным.

«Он ехал, остановился, упал на дорогу — и всё. Было видно, что он под воздействием наркотиков, потому что нюхал цветы», — рассказал водитель грузовика.

Заметив неуверенные манёвры, водитель грузовика решил позвонить в полицию: «Чтобы он не продолжил ездить на машине и не сбил какого-нибудь ребёнка».

Полиция сначала подошла к мужчине, стоявшему на лугу, — он говорил крайне бессвязно, утверждал, что употреблял алкоголь, но отрицал вождение в нетрезвом виде. Учитывая его невнятную речь, правоохранители пригласили его пройти к полицейской машине. При проверке его вещей был обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом — мужчину задержали и поместили в «клетку».

Когда за ним приехали медики, молодой человек под конвоем полиции с закрытыми глазами направился к машине скорой помощи. Но водитель был не один — он взял с собой друга, который также не мог реагировать на происходящее вокруг.

Обоих мужчин, которым около 25 лет, медики доставили в больницу. В настоящее время проводятся экспертизы, чтобы установить, чем именно они употребляли. По факту происшествия начато уголовное дело.

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