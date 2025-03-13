Умерла София Губайдулина, одна из наиболее часто исполняемых композиторов современности

Автор более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра, а также саундтреков для кино и мультфильмов София Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в городе Чистополь в Татарстане. Окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано, Московскую консерваторию по классу композиции, там же - аспирантуру по классу композиции. В начале 1970-х годов работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Губайдулина являлась одним из лидеров советского, а затем российского музыкального авангарда. В CCCР ее критиковали за нарушение традиционных канонов, упрекали в "несоответствующей духу советской музыки погоне за необычными тембровыми комбинациями и эксцентричными эффектами", включили в "черный список", вследствие чего несколько лет она не могла выступать на радио и телевидении. Выход из андеграунда для компрозитора начался только в 1980-е годы и продолжился после перестройки.

В России София Губайдулина написала музыку для фильмов "Вертикаль", "Чучело", "Крейцерова соната", мультфильмов "Маугли", "Кошка, которая гуляла сама по себе".

Своим успехом на Западе она обязана прежде всего скрипачу Гидону Кремеру, который в 1981 году впервые исполнил ее первый скрипичный концерт "Offertorium". После этого Губайдулина быстро нашла путь к западному, в частности, к немецкому, слушателю. Известные исполнители просили ее написать для них произведения. В их числе - скрипачка Анне-Софи Муттер (Anne-Sophie Mutter), виолончелист Мстислав Ростропович и и флейтист Эммануэль Паю. Наряду с Альфредом Шнитке и Эдиссоном Денисовым она является одним из ведущих, всемирно признанных российских композиторов эпохи после Шостаковича, который был ее ментором.

"Ее окружает глубокая аура, которой обладают только великие художники, но в то же время она кажется неприступной, почти застенчивой. Трудно поверить, что такие звуки рождаются из мыслей этого хрупкого человека. Ее произведения часто мрачные и мощные, требующие огромного оркестрового аппарата - захватывающая музыка в лучшем смысле этого слова", - так Губайдулина представлена в портрете на сайте Эльбской филармонии.

В Германии она являлась членом Берлинской академии искусств и Гамбургской свободной академии искусств. Была удостоена ряда престижных наград, среди которых - Премия немецких музыкальных авторов (жюри назвало ее "крупнейшим мистиком в современной классической музыке") и Премия европейской церковной музыки. Она входит в десятку наиболее часто исполняемых композиторов современности. Ее произведения входят в репертуар и молодых европейских звезд. В частности, пианист Лукас Штернат (Lukas Sternath) исполняет ее "Чакону" 1962 года в своей программе в рамках цикла "Rising Stars". В 2018 году София Губайдулина была назначена членом Академии кинематографических искусств и наук, которая ежегодно вручает "Оскар".

"Софию Губайдулину считали гранд-дамой новой музыки, самым значительным русским композитором современности и человеком, черпающим вдохновение в глубокой вере. Ее интерес к миру, к людям и к духовному трогал всех, кто с ней встречался и работал, - отмечается на сайте немецкого издательства Boosey & Hawkes, публиковавшего работы композитора. - Губайдулина была убеждена, что вера в бога напрямую связана с творческим началом человека. Она всегда воспринимала композицию как "священный акт", а созданное произведение - как своего рода "жертвоприношение". Ее обаяние и умение увлекательно донести свои художественные и философские взгляды в беседах или на семинарах с исполнителями были уникальны".