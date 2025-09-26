Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Угроза нацбезопасности: научная электронная библиотека под запретом

© LETA 26 сентября, 2025 10:51

ЧП и криминал 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайту российской научной электронной библиотеке «cyberleninka.ru» , говорится в сообщении официального издания «Latvijas Vēstnesis».

Указано, что на «cyberleninka.ru» систематически публикуются материалы, соответствующие интересам агрессивной внешней политики России. На сайте широко представлены различные публикации в области политологии, истории и социологии, которые направлены против государственности стран Балтии и Украины, а также распространяют традиционные пропагандистские нарративы Кремля о фальсификации истории, возрождении нацизма и русофобии в этих странах.

Согласно анализу ведомства, Россия уже продолжительное время целенаправленно использует академическую среду, чтобы оправдывать свои действия в Украине и пытаться легитимизировать свои геополитические интересы в регионе. По оценке специалистов, доступность такого контента в латвийском информационном пространстве представляет угрозу национальной безопасности.

Как сказано на самом заблокированном ресурсе, КиберЛенинка — это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний. Название проекта является отсылкой к неофициальному названию Российской государственной библиотеки, которая до 1992 года именовалась Государственной библиотекой СССР имени В. И. Ленина.

Информацию о портале NEPLP получила от одного из компетентных государственных органов, скорее всего — от Службы государственной безопасности. В связи с этим было рекомендовано ограничить доступ к указанному ресурсу.

Ранее NEPLP уже принимал аналогичные решения в отношении порталов, распространяющих российскую пропаганду.

Обновлено: 11:15 26.09.2025
Трамп введет пошлины на импорт лекарств, кухонных шкафов и тяжелых грузовиков

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с 1 октября введет импортные пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% на кухонные шкафы и столики с раковиной для ванной, 30% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики. По словам Трампа, налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Подарок жителям Юрмалы: вводится скидка 90% для налога на жилье

Всем зарегистрированным в Юрмале жителям с 1 января планируется предоставить скидка в размере 90% на налог на недвижимость за жильё (квартиры, частные дома), кадастровая стоимость которого не превышает 56 915 евро, сообщает самоуправление города. 

И снова с нами великолепный Леонардо Ди Каприо! Киноафиша 26 сентября — 2 октября

Отметим две премьеры этой недели и первой конечно же...

Местных яблок в магазинах не будет: урожай крайне скудный

Найти латвийские яблоки на полках магазинов в этом году непросто. Из-за плохого урожая многие хозяйства могут позволить себе поставки только в школы. Меньше работы и у цехов по выжимке сока — у клиентов попросту нет яблок. Худшая ситуация наблюдается в Латгалии, сообщает LSM+.

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Руководство Центрального рынка в отставку: оппозиция созывает Рижскую думу

Фракция Рижской думы «Латвия на первом месте» (LPV) потребовала созвать внеочередное заседание думы, чтобы обсудить соответствие деятельности SIA «Rīgas nami» интересам самоуправления, сообщает агентство LETA со ссылкой на фракцию. LPV предлагает выразить недоверие правлению и совету компании «Rīgas nami».

