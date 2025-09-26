Угроза нацбезопасности: научная электронная библиотека под запретом

Указано, что на «cyberleninka.ru» систематически публикуются материалы, соответствующие интересам агрессивной внешней политики России. На сайте широко представлены различные публикации в области политологии, истории и социологии, которые направлены против государственности стран Балтии и Украины, а также распространяют традиционные пропагандистские нарративы Кремля о фальсификации истории, возрождении нацизма и русофобии в этих странах.

Согласно анализу ведомства, Россия уже продолжительное время целенаправленно использует академическую среду, чтобы оправдывать свои действия в Украине и пытаться легитимизировать свои геополитические интересы в регионе. По оценке специалистов, доступность такого контента в латвийском информационном пространстве представляет угрозу национальной безопасности.

Как сказано на самом заблокированном ресурсе, КиберЛенинка — это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний. Название проекта является отсылкой к неофициальному названию Российской государственной библиотеки, которая до 1992 года именовалась Государственной библиотекой СССР имени В. И. Ленина.

Информацию о портале NEPLP получила от одного из компетентных государственных органов, скорее всего — от Службы государственной безопасности. В связи с этим было рекомендовано ограничить доступ к указанному ресурсу.

Ранее NEPLP уже принимал аналогичные решения в отношении порталов, распространяющих российскую пропаганду.