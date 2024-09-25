Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Угледар, Селидово, Торецк. Где самая тяжелая для ВСУ ситуация на фронте (КАРТЫ)

© BBC 25 сентября, 2024 19:29

Мир 0 комментариев

Российская армия продолжает продвигаться в Донбассе, постепенно захватывая небольшие, но всё новые и новые населенные пункты. Если до сих пор украинские войска могли позволить себе медленное отступление, то сейчас на ряде направлений для них складывается угрожающая ситуация.

Положение украинских подразделений, обороняющих город Угледар на юге Донецкой области, становится все более тяжелым. Наступающие российские части обходят город с юго-запада и северо-востока и уже взяли его в полукольцо, серьезно угрожая логистике.

72-я бригада ВСУ, которая уже два года обороняет Угледар, истощена и рискует оказаться в окружении, а помощи или замены ей нет, указывает аналитик Forbes Дэвид Акс.

«Украинские вооруженные силы одновременно наступают на Курск и обороняются на востоке и юге. Они сильно растянуты. А 14 новых бригад, которые формирует армия, испытывают острую нехватку современной техники», — пишет эксперт.

Об угрожающей ситуации на угледарском направлении говорит и военный эксперт, бывший представитель украинского генштаба Владислав Селезнев.

«Не все связано с тем, что враг имеет превосходящие силы и средства. Также дают о себе знать просчеты в организации оборонительной операции», — заявил Селезнев в украинском телеэфире. Угледар имеет большое стратегическое значение. Он расположен на возвышенности и на стыке двух фронтов — Восточного в Донецкой области и Южного в Запорожской. В 18 км к востоку от города проходят железнодорожные пути, по которым российская армия может перебрасывать войска и технику по линии Донецк-Волноваха и далее на юг.

Однако пока Угледар остается под контролем ВСУ, их ствольная артиллерия способна наносить прицельные удары по этой важной магистрали. Российские войска пытались взять Угледар с самого начала вторжения в Украину.

Осенью 2022 года им удалось занять расположенное к югу село Павловка, но все последующие попытки атаковать город заканчивались провалом. С февраля 2023-го по июнь 2024 года российская армия провела там по меньшей мере четыре крупных наступательных операции — безуспешно и с огромными потерями.

Но сейчас начинает сказываться медленное продвижение российских войск на других направлениях в Донбассе, и ВСУ становится все труднее оборонять растягивающиеся фланги.

После падения Новомихайловки в апреле российские части начали обходить Угледар с северо-востока. Почувствовав успех, они усилили давление также с юга и юго-запада.

«Отказ от ротации 72-й ОМБр [отдельной механизированной бригады] заставил руководство ввести вспомогательные резервы сил ТРО [территориальной обороны], которые не смогли справиться с натиском врага, — пишет украинский портал DeepState. — Как назло, раньше посыпалась и оборона 58 ОМПБр в Пречистовке. Из-за незапланированного ухода на „лучшие рубежи“ происходит огибание врагом правого фланга Угледарской группировки».

Ситуация критическая, считает украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко. По его мнению, «на высшем уровне не совсем понимают, какова сейчас оперативная ситуация».

Части 72-й бригады начали отходить из Угледара на более выгодные оборонительные позиции, пишет в среду Forbes. Издание предполагает, что украинские войска могут быть отведены севернее Угледара, в село Богоявленка.

Российские войска достигли окраин Угледара, однако его захват вряд ли даст им какое-либо оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Тем временем положение ВСУ продолжает ухудшаться и на других участках фронта в Донбассе.

Подпись к фото, Украинские власти вывозят людей из населённых пунктов, к которым приближается российская армия. На фото — эвакуация из Курахово

Покровское и Кураховское направления

Российские войска продолжают продвижение к востоку и юго-востоку от Покровска. Наземные атаки идут к западу от Гродовки в направлении Николаевки, в восточной части Селидово, к северо-западу и западу от Украинска в направлении Цукурино и в районе Желанного 2-го.

«Очевидно, группировка войск противника „Центр“ совместно с силами и средствами из состава южной части ГВ „Юг“ заканчивают реализацию плана по вытеснению ВСУ из плацдарма на реке Волчья, на участке между селами Горняк и Кураховка», — пишет украинский военный обозреватель Константин Машовец.

О постепенном отходе украинских подразделений с левого берега реки Волчья сообщалось ещё на прошлой неделе. За это время ВСУ так и не удалось стабилизировать фронт на этом участке, что резко ухудшает для них ситуацию юго-восточнее и южнее Селидово. Этот город к юго-востоку от Покровска служит опорным пунктом ВСУ и сдерживает продвижение российских войск в направлении Покровска.

«Скорее всего, ВСУ в ближайшее время отойдут за Волчью, и еще очень большой вопрос — смогут ли они удержаться по рубежу Горняк — Кураховка, потому что развитие ситуации этому никак не способствует», — считает Машовец.

Тяжёлое для украинских сил положение складывается и на ближних подступах к Покровску — между Гродовкой и Новогродовкой, где российским частям удалось форсировать реку Журавка. Сейчас они находятся примерно в 10 км от Покровска.

Торецкое направление

В Торецке, куда ранее прорвались передовые российские подразделения, идут уличные бои. По информации Института изучения войны, украинцам удалось отбить несколько позиций в городе. «Геолокационные кадры, опубликованные 23 сентября, показывают, что украинские силы продвинулись на юг вдоль улицы Центральной на востоке Торецка», — сообщает ISW.

Высотная застройка Торецка затрудняет штурмовые действия, но город разрушается всё сильнее и сильнее, российская авиация сбрасывает на позиции обороняющихся корректируемые авиабомбы, и противодействия им ВСУ пока найти не могут. К тому же российская армия непрерывно давит по флангам.

Как сообщил во вторник украинский генеральный штаб, российские войска продолжали атаки в районе Торецка: к северо-востоку от города около Дачного, к югу около Нелиповки и к западу в направлении Щербиновки.

«Я бы порекомендовал нашему гражданскому обществу быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара», — пишет Константин Машовец.

Харьковское направление

По некоторым сообщениям, российские войска, в мае этого года вторгшиеся в Харьковскую область со стороны Белгородской, переходят от наступления к обороне.

По мнению замкомандира украинского батальона беспилотников Олеся Маляревича, действующего на харьковском направлении, на ситуацию линии фронта в этом районе могло повлиять вторжение Украины в Курскую область. По его словам, в районе Липцы-Глубокое шли интенсивные бои с участием морской пехоты Тихоокеанского флота России, а когда началась Курская операция, «часть этого подразделения сорвалась и пошла в другую сторону».

Представитель Харьковской группы войск Украины полковник Виталий Саранцев заявил, что российские силы укрепляют свои позиции и улучшают логистику и связь по линии Глубокое-Липцы к северу от Харькова, чтобы подготовиться к будущим попыткам вернуть утраченные позиции.

В среду стало известно, что украинские войска продвинулись в центре Волчанска и, судя по кадрам геолокации, полностью заняли Волчанский агрегатный завод. Оборонявшая его группа российских военных несколько месяцев находилась в окружении, её снабжали по воздуху с помощью дронов, но, судя по всему, удержать позиции им не удалось.

По заявлению представителя военной разведки Украины, около двух десятков российских военнослужащих, оборонявших Волчанский агрегатный завод, попали в плен.

Курское и другие направления

Российские Z-блогеры пишут, что украинские войска провели механизированную атаку и захватили небольшую территорию в Глушковском районе к западу от занятого ими выступа в Курской области. Кадры геолокации подтверждают продвижение ВСУ к востоку и юго-востоку от села Веселое (юго-западнее райцентра Глушково).

Не стихают бои и в соседнем, Кореневском районе. По данным российских источников, ВСУ продолжили атаки в районе Ольговки (к востоку от Коренево), Любимовки (юго-востоку от Коренево), Толстого Луга (южнее Любимовки), Малой Локни и Обуховки (южнее Коренево).

Министерство обороны России заявило, что 23 и 24 сентября российские войска отразили украинские атаки на сёла Новый Путь и Медвежье (оба к югу от Глушково).

На других направлениях — вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, а также в районе Северска и Часова Яра инициативой по-прежнему владеет российская сторона. Она провела несколько наступательных о пераций, но существенных изменений на линии фронта не добилась.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 10 реакций
Комментарии (0) 10 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать
Загрузка

Борьба с «пришельцами» в Латвии: за бездействие могут оштрафовать на 3000 евро

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Читать

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16)

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы

История и культура 20:00

История и культура 0 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

Не хватает слов! Могут ли латыши ругаться на своем языке? И почему выбирают для этого русский?

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

Читать

Опасные качели исчезли с Домской площади: куда делся скандальный экологический объект за 150 тысяч евро?

Новости Латвии 19:50

Новости Латвии 0 комментариев

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать