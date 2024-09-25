Угледар, Селидово, Торецк. Где самая тяжелая для ВСУ ситуация на фронте (КАРТЫ)

Положение украинских подразделений, обороняющих город Угледар на юге Донецкой области, становится все более тяжелым. Наступающие российские части обходят город с юго-запада и северо-востока и уже взяли его в полукольцо, серьезно угрожая логистике.

72-я бригада ВСУ, которая уже два года обороняет Угледар, истощена и рискует оказаться в окружении, а помощи или замены ей нет, указывает аналитик Forbes Дэвид Акс.

«Украинские вооруженные силы одновременно наступают на Курск и обороняются на востоке и юге. Они сильно растянуты. А 14 новых бригад, которые формирует армия, испытывают острую нехватку современной техники», — пишет эксперт.

Об угрожающей ситуации на угледарском направлении говорит и военный эксперт, бывший представитель украинского генштаба Владислав Селезнев.

«Не все связано с тем, что враг имеет превосходящие силы и средства. Также дают о себе знать просчеты в организации оборонительной операции», — заявил Селезнев в украинском телеэфире. Угледар имеет большое стратегическое значение. Он расположен на возвышенности и на стыке двух фронтов — Восточного в Донецкой области и Южного в Запорожской. В 18 км к востоку от города проходят железнодорожные пути, по которым российская армия может перебрасывать войска и технику по линии Донецк-Волноваха и далее на юг.

Однако пока Угледар остается под контролем ВСУ, их ствольная артиллерия способна наносить прицельные удары по этой важной магистрали. Российские войска пытались взять Угледар с самого начала вторжения в Украину.

Осенью 2022 года им удалось занять расположенное к югу село Павловка, но все последующие попытки атаковать город заканчивались провалом. С февраля 2023-го по июнь 2024 года российская армия провела там по меньшей мере четыре крупных наступательных операции — безуспешно и с огромными потерями.

Но сейчас начинает сказываться медленное продвижение российских войск на других направлениях в Донбассе, и ВСУ становится все труднее оборонять растягивающиеся фланги.

После падения Новомихайловки в апреле российские части начали обходить Угледар с северо-востока. Почувствовав успех, они усилили давление также с юга и юго-запада.

«Отказ от ротации 72-й ОМБр [отдельной механизированной бригады] заставил руководство ввести вспомогательные резервы сил ТРО [территориальной обороны], которые не смогли справиться с натиском врага, — пишет украинский портал DeepState. — Как назло, раньше посыпалась и оборона 58 ОМПБр в Пречистовке. Из-за незапланированного ухода на „лучшие рубежи“ происходит огибание врагом правого фланга Угледарской группировки».

Ситуация критическая, считает украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко. По его мнению, «на высшем уровне не совсем понимают, какова сейчас оперативная ситуация».

Части 72-й бригады начали отходить из Угледара на более выгодные оборонительные позиции, пишет в среду Forbes. Издание предполагает, что украинские войска могут быть отведены севернее Угледара, в село Богоявленка.

Российские войска достигли окраин Угледара, однако его захват вряд ли даст им какое-либо оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Тем временем положение ВСУ продолжает ухудшаться и на других участках фронта в Донбассе.

Подпись к фото, Украинские власти вывозят людей из населённых пунктов, к которым приближается российская армия. На фото — эвакуация из Курахово

Покровское и Кураховское направления

Российские войска продолжают продвижение к востоку и юго-востоку от Покровска. Наземные атаки идут к западу от Гродовки в направлении Николаевки, в восточной части Селидово, к северо-западу и западу от Украинска в направлении Цукурино и в районе Желанного 2-го.

«Очевидно, группировка войск противника „Центр“ совместно с силами и средствами из состава южной части ГВ „Юг“ заканчивают реализацию плана по вытеснению ВСУ из плацдарма на реке Волчья, на участке между селами Горняк и Кураховка», — пишет украинский военный обозреватель Константин Машовец.

О постепенном отходе украинских подразделений с левого берега реки Волчья сообщалось ещё на прошлой неделе. За это время ВСУ так и не удалось стабилизировать фронт на этом участке, что резко ухудшает для них ситуацию юго-восточнее и южнее Селидово. Этот город к юго-востоку от Покровска служит опорным пунктом ВСУ и сдерживает продвижение российских войск в направлении Покровска.

«Скорее всего, ВСУ в ближайшее время отойдут за Волчью, и еще очень большой вопрос — смогут ли они удержаться по рубежу Горняк — Кураховка, потому что развитие ситуации этому никак не способствует», — считает Машовец.

Тяжёлое для украинских сил положение складывается и на ближних подступах к Покровску — между Гродовкой и Новогродовкой, где российским частям удалось форсировать реку Журавка. Сейчас они находятся примерно в 10 км от Покровска.

Торецкое направление

В Торецке, куда ранее прорвались передовые российские подразделения, идут уличные бои. По информации Института изучения войны, украинцам удалось отбить несколько позиций в городе. «Геолокационные кадры, опубликованные 23 сентября, показывают, что украинские силы продвинулись на юг вдоль улицы Центральной на востоке Торецка», — сообщает ISW.

Высотная застройка Торецка затрудняет штурмовые действия, но город разрушается всё сильнее и сильнее, российская авиация сбрасывает на позиции обороняющихся корректируемые авиабомбы, и противодействия им ВСУ пока найти не могут. К тому же российская армия непрерывно давит по флангам.

Как сообщил во вторник украинский генеральный штаб, российские войска продолжали атаки в районе Торецка: к северо-востоку от города около Дачного, к югу около Нелиповки и к западу в направлении Щербиновки.

«Я бы порекомендовал нашему гражданскому обществу быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара», — пишет Константин Машовец.

Харьковское направление

По некоторым сообщениям, российские войска, в мае этого года вторгшиеся в Харьковскую область со стороны Белгородской, переходят от наступления к обороне.

По мнению замкомандира украинского батальона беспилотников Олеся Маляревича, действующего на харьковском направлении, на ситуацию линии фронта в этом районе могло повлиять вторжение Украины в Курскую область. По его словам, в районе Липцы-Глубокое шли интенсивные бои с участием морской пехоты Тихоокеанского флота России, а когда началась Курская операция, «часть этого подразделения сорвалась и пошла в другую сторону».

Представитель Харьковской группы войск Украины полковник Виталий Саранцев заявил, что российские силы укрепляют свои позиции и улучшают логистику и связь по линии Глубокое-Липцы к северу от Харькова, чтобы подготовиться к будущим попыткам вернуть утраченные позиции.

В среду стало известно, что украинские войска продвинулись в центре Волчанска и, судя по кадрам геолокации, полностью заняли Волчанский агрегатный завод. Оборонявшая его группа российских военных несколько месяцев находилась в окружении, её снабжали по воздуху с помощью дронов, но, судя по всему, удержать позиции им не удалось.

По заявлению представителя военной разведки Украины, около двух десятков российских военнослужащих, оборонявших Волчанский агрегатный завод, попали в плен.

Курское и другие направления

Российские Z-блогеры пишут, что украинские войска провели механизированную атаку и захватили небольшую территорию в Глушковском районе к западу от занятого ими выступа в Курской области. Кадры геолокации подтверждают продвижение ВСУ к востоку и юго-востоку от села Веселое (юго-западнее райцентра Глушково).

Не стихают бои и в соседнем, Кореневском районе. По данным российских источников, ВСУ продолжили атаки в районе Ольговки (к востоку от Коренево), Любимовки (юго-востоку от Коренево), Толстого Луга (южнее Любимовки), Малой Локни и Обуховки (южнее Коренево).

Министерство обороны России заявило, что 23 и 24 сентября российские войска отразили украинские атаки на сёла Новый Путь и Медвежье (оба к югу от Глушково).

На других направлениях — вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, а также в районе Северска и Часова Яра инициативой по-прежнему владеет российская сторона. Она провела несколько наступательных о пераций, но существенных изменений на линии фронта не добилась.