Участников международной схемы по мошенничеству с НДС приговорили к тюрьме и штрафам на миллионы евро

Один из участников получил год тюрьмы, запрет на коммерческую деятельность на три года, пробационный надзор и штраф более 1 млн евро. У него частично конфисковано имущество — часы, наличные и криптовалюта.

Второй фигурант оштрафован на 100 640 евро, третий — на 50 320 евро, обоим назначен пробационный надзор и запрет на предпринимательскую деятельность.

Суд также постановил взыскать с подсудимых 2,68 млн евро в пользу налоговых органов нескольких стран ЕС, включая Францию, Австрию, Германию, Италию и Испанию.

Это — часть дела «Admirālis 2.0», расследуемого Европейской прокуратурой (EPPO), связанного с масштабной схемой уклонения от уплаты НДС при торговле электроникой. Ущерб бюджетам стран ЕС оценивается примерно в 297 млн евро.

В отдельном процессе проходит слушание по делу предполагаемого лидера группы Каспарса Казановскиса, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 1,4 млн евро и отмывании преступных доходов.