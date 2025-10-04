Мы — жертвы кремлёвской пропаганды, а с ними всё в порядке? Межалс про гранты друзей ЛГБТ

Напомним, в четверг в Риге у здания Сейма прошла акция в поддержку Стамбульской конвенции. Собравшиеся призывали депутатов соблюдать международные обязательства Латвии в области прав человека и немедленно отклонить законопроект о выходе из Стамбульской конвенции.

Межалс на своей странице в Facebook пишет:

"Всё мероприятие выглядело как мини-парад в Верманском парке. Флаги? Были. Плакаты? Были. Инструкции «как правильно стоять»? Тоже были.

А ТЕПЕРЬ — ЦИФРЫ. КТО ИМ ПЛАТИТ И СКОЛЬКО?

Вот лишь несколько официальных примеров из открытых источников:

• 134 740 евро — выделено на проект в Латвии (без явного общественного отчёта)

• 53 196,50 евро — Норвежский финансовый инструмент (для наращивания потенциала и управления)

• 41 450 евро — зарубежный грант на продвижение «человеческого достоинства»

• 22 480 евро — на мероприятие «Baltic Pride Riga»

• 18 300 евро — на укрепление организации

• 12 000, 10 500, 9 885, 9 240 евро — небольшие проекты по повышению общественной осведомлённости

• 37 839,29 евро — проект R.I.S.E., финансируемый Европейской комиссией, по повышению общественной осведомлённости о «радужных семьях»

КАК связаны прайд, флаги ЛГБТК и «радужные семьи» с насилием в отношении женщин и Стамбульской конвенцией?

ПОЧЕМУ все государственные СМИ рекламируют их, дают интервью и пытаются убедить нас, что у нас всё не так?

ПОЧЕМУ мы с вами «жертвы кремлёвской пропаганды», а у них всё в порядке?!", - возмущается Межалс.