Мы — жертвы кремлёвской пропаганды, а с ними всё в порядке? Межалс про гранты друзей ЛГБТ

Редакция PRESS 4 октября, 2025 07:31

Мнения 0 комментариев

Плакат на пикете перед Сеймом в защиту Стамбульской конвенции.

Политик от партии "Латвия на первом месте", помощник Евродепутата Вилиса Криштопанса  Марис Межалс на своей странице в Facebook опубликовал список грантов, которые получило ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) и их друзей «Mozaīka», одни из организаторов вчерашнего мероприятия в поддержку Стамбульской конвенции. 

Напомним, в четверг в Риге у здания Сейма прошла акция в поддержку Стамбульской конвенции. Собравшиеся призывали депутатов соблюдать международные обязательства Латвии в области прав человека и немедленно отклонить законопроект о выходе из Стамбульской конвенции.

Межалс на своей странице в Facebook пишет: 

"Всё мероприятие выглядело как мини-парад в Верманском парке. Флаги? Были. Плакаты? Были. Инструкции «как правильно стоять»? Тоже были.

А ТЕПЕРЬ — ЦИФРЫ. КТО ИМ ПЛАТИТ И СКОЛЬКО?

Вот лишь несколько официальных примеров из открытых источников:
• 134 740 евро — выделено на проект в Латвии (без явного общественного отчёта)
• 53 196,50 евро — Норвежский финансовый инструмент (для наращивания потенциала и управления)
• 41 450 евро — зарубежный грант на продвижение «человеческого достоинства»
• 22 480 евро — на мероприятие «Baltic Pride Riga»
• 18 300 евро — на укрепление организации
• 12 000, 10 500, 9 885, 9 240 евро — небольшие проекты по повышению общественной осведомлённости
• 37 839,29 евро — проект R.I.S.E., финансируемый Европейской комиссией, по повышению общественной осведомлённости о «радужных семьях»

КАК связаны прайд, флаги ЛГБТК и «радужные семьи» с насилием в отношении женщин и Стамбульской конвенцией?

ПОЧЕМУ все государственные СМИ рекламируют их, дают интервью и пытаются убедить нас, что у нас всё не так?

ПОЧЕМУ мы с вами «жертвы кремлёвской пропаганды», а у них всё в порядке?!", - возмущается Межалс.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

