Убрали по заявлению соседей снизу: законно ли в Риге спиливают балконы?

В рижском районе Иманта в жилом доме на улице Даммес, 7, сняли часть балконов. Нет, это не владельцы квартир занялись реконструкцией, это бригада, нанятая домоуправлением, поднялась и на раз пару балконов демонтировала. Вернее, ограждение, бетонное основание осталось. Наверное, инструмента подходящего не было. А снаружи балконные двери заколотили досками: как делают в заброшенном доме - чтобы бомжи не лазали.

У хозяев снаружи остались цветы, какая-то утварь. Наверное, при более сильном ветре это полетит на головы прохожим. Так в чем смысл демонтировать балкон, который признали ветхим?

В социальной сети Facebook выложены фотографии фасада печального дома с останками балконов.

Подключились и другие пользователи соцсетей и сообщили, что этот случай - не единственный: в доме на улице Клейсту, 19, балконы были так же спилены.

Просмотрев архив, мы нашли похожую информацию, но из другого рижского района - Пурвциемса.

Жительница дома на улице Стирну ноябрьским утром проснулась от шума и подошла к балконной двери в комнате. А за дверью – пустота. Балкона нет. Дверь заколочена снаружи. Что это, шутка? Этаж-то 8-й. Большая работа проделана, можно сказать - ювелирная.

Рабочие не дали хозяевам подписать акт о проделанной работе и посоветовали обращаться в домоуправление. А в RIgas namu pАrvaldnieks владельцу квартиры сообщили, что балкон демонтировали по заявлению соседки снизу о том, что конструкция находится в аварийном состоянии. В свою очередь хозяева квартиры утверждают, что с балконом было все в порядке, а вот с соседкой – давний конфликт...

В Иманте же домоуправление еще в начале августа рассылало владельцам квартир предупреждения о том, что балкон надо привести в порядок. Причем этот порядок должен быть устроен по единому проекту, который утвержден для данной серии домов в Риге.

Рижское строительное управление проводит масштабную проверку фасадов всех зданий в столице, начиная от Старой Риги и заканчивая окраинами. Об этом говорилось еще в прошлом и позапрошлом годах. На карандаш берется непорядок в виде несоответствующего остекления лоджий, застекления балконов, нестандартных стеклопакетов, решеток, спутниковых антенн и кондиционеров на фасаде многоквартирных домов.

Кстати, стеклить балконы вообще нельзя, а лоджии можно, но по единому проекту для всего дома, - уточнили в стройуправе столицы.

В Риге 50 тысяч многоквартирных домов с 200 тысячами балконов и лоджий, и, как мы видим с улицы, проходя мимо, бОльшая часть их самостоятельно застеклена жильцами по своему усмотрению. Так что работы по демонтированию балконов в Риге хватит на много лет...

Другой вопрос – законно ли спиливать балкон со стены дома без согласования с владельцем квартиры? Ведь это часть квартиры – собственности владельца, часть общего дома – общей собственности владельцев. Понятно, что на свои действия юристы самоуправления подготовили соответствующие правила и законы, но как-то это не комильфо.

Вон, известная трущоба на Марияс, 6, в центре столицы, историческое шестиэтажное здание, уже 20 лет разрушается. Власти ведут активную переписку с владельцами – результата нет, а только окна заново заколачиваются. Даже неопытному взгляду видно, что восстановлению это некогда прекрасное здание уже не подлежит.

Но у столичных властей не поднимается рука его демонтировать. Частная собственность. Но балконы в многоквартирных домах – тоже частная собственность владельца квартиры, а фасад дома – общая собственность владельцев квартир дома! Но, видно, это другое.

Кстати, многие квартировладельцы не ремонтируют балконы по причине дороговизны работ: нужен проект, и сделать надо как положено, а не просто подправить. А теперь ведь владельцам квартир придется оплачивать работы по демонтажу и дальнейшему восстановлению балконов. Потому что по проекту балконы должны быть, а если снимать все, то проект нужно переделывать. А это опять деньги – жильцов дома.

Вот такие нервные взаимоотношения жителей с городскими властями и с управляющими домами. Нет единодушия, понимания и поддержки. А надо бы...

Присылайте письма по адресу: LV–1048, Рига, ул. Мартиня, 9, «Латвийские Вести", с пометкой «Книга жалоб и предложений", или на электронную почту: andrianova@pdc.lv.

Письма читала Татьяна АНДРИАНОВА