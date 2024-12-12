Осень этого года в Латвии — третья самая теплая за всю историю наблюдений

Календарная осень в этом году оказалась на 2,5 градуса теплее нормы. В последние сто лет еще более теплая осень была в 1934 и 2020 годах, когда средняя температура воздуха составила +9,7 и +9,9 градуса соответственно.

Самая низкая температура воздуха в сети наблюдений ЛЦСГМ этой осенью составила -7 градусов 22 и 24 ноября в Стальгене, а наиболее высоко - до +30,0 градуса - столбик термометра поднялся 4 сентября в Бауске.

Осень началась с самого теплого сентября в истории наблюдений. При средней температуре +16,1 градуса он оказался на 3,8 градуса теплее месячной нормы и на 0,3 градуса побил рекорд самого теплого сентября, достигнутый годом ранее.

В сентябре этого года было побито 87 рекордов суточной максимальной температуры воздуха, а за всю осень побито 104 рекорда тепла, четыре из которых были суточными рекордами, а когда 25 ноября в Вентспилсе воздух прогрелся до +12,9 градусов, оказался побит и национальный рекорд тепла для третьей декады ноября.

Начало октября стало единственным периодом этой осенью, когда температура воздуха в течение нескольких суток подряд держалась ниже нормы. В третьей декаде октября температура воздуха поднялась на 4,4 градуса выше многолетней средней температуры, и в целом месяц со средней температурой воздуха +8,4 градуса был на 1,6 градуса теплее нормы.

В последний месяц осени среднесуточная температура воздуха в основном держалась выше обычной, и ноябрь со средней температурой воздуха +4,2 градуса оказался на два градуса теплее нормы.

Среднее количество осадков осенью в Латвии составило 139,2 мм, или 71% от нормы. Меньше всего осадков - 78,1 мм - выпало в Даугавпилсе, а самой богатой на осадки осень была в Айнажи, где общее количество дождя и снега достигло 211,7 мм.

Все осенние месяцы были суше нормы, меньше всего осадков - 34,2 мм, что составляет 46% месячной нормы, - выпало в октябре.

Первый снежный покров этой осенью был зарегистрирован в середине ноября в Латгале, несколько дней спустя снежный покров образовался и в других местах Латвии. В Айнажи и Руйене толщина снега достигала 15 см, в Павилосте - 16 см. В последнюю неделю месяца снег растаял.

