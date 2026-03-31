У всех птиц клювы на месте!

Новости партнеров Редакция PRESS 31 марта, 2026 14:21

Информация о нашем предприятии Alūksnes putnu ferma: показанное в программе Aizliegtais paņēmiens вводит общество в заблуждение и не соответствует реальной ситуации —  у всех кур данного хозяйства есть клювы!

SIA Alūksnes putnu ferma категорически отвергает утверждения и видеоматериалы, распространенные 30 марта в эфире Aizliegtais paņēmiens на канале LTV-1, подчеркивая при этом, что прозвучавшая информация является неполной, тенденциозной и создает у зрителей вводящее в заблуждение представление о деятельности предприятия.

На Alūksnes putnu ferma у всех примерно 700 тысяч кур есть клювы. Показанные в программе кадры и заявления об ампутации клювов не соответствуют действительности, поскольку такая практика на предприятии не применяется. Это существенное несоответствие фактам дает основания сомневаться и в достоверности других использованных в передаче видеоматериалов, предоставленных редакции организацией  Dzīvnieku brīvība.

Кроме того, редакция передачи неоднократно приглашалась посетить производство в Алуксне, чтобы лично убедиться в ситуации на месте. Однако создатели программы от приглашений отказались.

«Мы понимаем, что людям было неприятно видеть содержание этой передачи. И именно поэтому нам особенно жаль, что ее создатели отказались от нескольких приглашений посетить нашу ферму и убедиться в реальной ситуации. Это вызывает обоснованные вопросы о стремлении к объективному освещению, а не к опоре исключительно на материалы третьих сторон. Тем не менее мы по-прежнему открыты для визитов как СМИ, так и партнеров, чтобы они могли убедиться в уровне благополучия птицы у нас», — отмечает председатель правления предприятия Германис Довгийс.

Высокие стандарты благополучия птицы

Компания указывает, что с момента возобновления работы фермы в 2016-2017 годах, вопреки заявлениям в передаче, на предприятии никогда не фиксировались нарушения требований к благополучию животных, и оно ни разу не было наказано за такие нарушения. Подтверждающие документы были предоставлены редакции. Также последняя проверка Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) 16 марта 2026 года не выявила никаких нарушений.

Вопреки утверждениям передачи, оборудование и технологические решения предприятия полностью соответствуют требованиям нормативных актов Европейского союза.

Компания работает в соответствии с международными стандартами безопасности и качества пищевых продуктов, сертифицирована и регулярно проходит как плановые, так и внеплановые проверки, включая аудит международных экспертов, неизменно получая высокие оценки.

Главный вызов отрасли — нарушения биобезопасности, а не клещи

Компания подчеркивает, что информация о птичьих клещах в передаче подана односторонне и вырвана из общего отраслевого контекста. Инвазия клещей является проблемой всей птицеводческой отрасли не только в Латвии, но и во всем Европейском союзе, и на данный момент не существует средств, позволяющих полностью ее устранить.

При этом предприятие подчеркивает, что гораздо более серьезную угрозу представляют сознательные нарушения биобезопасности — несанкционированное проникновение в производственные помещения, которое может создать реальные риски для здоровья поголовья, безопасности продуктов питания и всей экспортно ориентированной отрасли.

Такие действия угрожают не только конкретному предприятию, но и репутации всей латвийской индустрии производства яиц, в которую вкладываются значительные ресурсы, создаются рабочие места и уплачиваются существенные налоги в государственный бюджет.

Учитывая вышеизложенное, компания AS Agrova Baltics, в состав которой входит SIA Alūksnes putnu ferma, рассматривает дальнейшие юридические шаги по защите своей репутации, а также продолжает сотрудничество с правоохранительными органами в связи с фактами несанкционированного проникновения и нарушений биобезопасности.

Ранее сообщалось, что латвийская группа предприятий пищевой промышленности AS Agrova Baltics приняла решение перейти на 100% производство яиц от кур вне клеток на Alūksnes putnu ferma.

Компания планирует реализовать этот переход до 2028 года включительно, став первым производителем яиц в странах Балтии, полностью осуществившим такую трансформацию. Решение принято в ответ на стремительно растущий спрос на яйца вне клеточного содержания на экспортных рынках и в розничных сетях.

Информация Alūksnes putnu ferma для латвийских СМИ от 30 марта 2026 года.

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

