Как утверждает один из зрителей передачи, в течение нескольких дней он наблюдал, как машины с пропусками Минобороны регулярно ставятся в запрещённом для парковки месте. Там чётко видна сплошная линия у обочины, и стоянка запрещена по всем правилам. Однако, как убедилась и съёмочная группа, некоторые водители с министерскими пропусками игнорируют это требование.

Особую опасность ситуация представляет утром: автомобили загораживают обзор на перекрёстке с улицей Сколас, и велосипедисты, выезжающие на красный, становятся почти незаметными до последнего момента.

«Каждое утро одни и те же сотрудники ставят авто так, что невозможно вовремя заметить велосипедистов. Правила одинаковы для всех, но здесь их нарушают ежедневно. Попробуйте сами остановиться в этом месте — охранник будет рядом через 15 секунд. Это значит, что они прекрасно знают, что творят. Очень некрасиво», - комментирует ситуацию очевидец.

Интересно, что такой дорожный режим действует на этом участке как минимум с 2018 года, а запрет парковки возле пешеходных переходов — с 2011-го.

Когда журналисты прибыли на место для заранее согласованного интервью, машины у министерства внезапно исчезли, а на их месте появились дорожные конусы с отметками учреждения. Представитель Минобороны пообещал усилить контроль за ситуацией.

Агрис Барановскис, начальник отдела физической безопасности Минобороны, признал проблему:

«Нарушают не только наши сотрудники — тут ставят машины и другие водители. Мы боремся с этим, предупреждаем, где можно парковаться, а где нельзя. Да, выданы пропуска, но это не даёт права нарушать. Мы не возражаем, если сотруднику выписывается штраф — он оплачивает его из своего кармана. Если нарушение повторяется, проводим внутреннюю проверку. Мы не оправдываем такие действия».

Тем временем, местные жители и пешеходы продолжают наблюдать, как сотрудники учреждения, отвечающего за безопасность страны, демонстративно игнорируют базовые правила дорожного движения — прямо под окнами собственного ведомства.