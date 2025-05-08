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У госуправления нет единой стратегии развития искусственного интеллект: вывод Госконтроля

Редакция PRESS 8 мая, 2025 12:55

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Andre M. Chang/ZUMA Press Wire)

В системе государственного управления нет единой стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ). К такому выводу пришел Государственный контроль, изучив ситуацию о внедрении и использовании ИИ в госуправлении.

Госконтроль отмечает, что Латвия, как и другие страны мира, сталкивается с множеством вызовов на пути к тому, чтобы ИИ стал технологией, способствующей повышению эффективности повседневной работы госучреждений. Поэтому важно заложить прочную основу для целенаправленного, единого, скоординированного, безопасного и отвечающего интересам общества использования ИИ именно в тех сферах, где он может принести наибольшую пользу.

Как указала член совета Госконтроля Илзе Бадере, важно разработать единую стратегию развития ИИ в системе госуправления, определить четкую ответственность за координацию его внедрения, выработать общий подход к управлению рисками и безопасному использованию ИИ, а также обеспечить прозрачный учет вложенных средств и достигнутых результатов.

Анализ Госконтроля показал, что решения на базе ИИ уже внедряются в систему госуправления. Среди 83 участвовавших в опросе учреждений 17% указали, что активно используют решения ИИ, а еще 22% планируют внедрить их в ближайшее время.

В основном ИИ в учреждениях используется для перевода документов, поиска информации, анализа данных и обслуживания клиентов, включая виртуальных ассистентов.

Учреждения ожидают, что ИИ поможет сократить время предоставления услуг и улучшить их качество, при этом 41% из тех, кто уже применяет ИИ, отметили рост продуктивности.

В то же время результаты анализа показывают, что в госуправлении отсутствует единая стратегия развития ИИ и единое понимание используемой терминологии. Как указал Госконтроль, при отсутствии четкой стратегии и координации возрастает не только риск не использовать потенциал этой технологии, но и риск нарушения норм безопасности и этики.

Хотя в ближайшие годы ожидаются существенные вложения средств в развитие ИИ в госсекторе, на данный момент отсутствует четкий механизм, позволяющий отслеживать результаты. Учет вложений позволил бы не только оценить их эффективность, но и понять, привели ли решения ИИ к фактическому росту продуктивности учреждений, подчеркивает Госконтроль.

Бадере выразила надежду, что выводы Госконтроля помогут в дальнейшем использовании ИИ, в том числе ответственным учреждениям, которым предстоит принимать решения в этой сфере - Министерству умного управления и регионального развития и Центру искусственного интеллекта.

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