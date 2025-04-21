Тысячи жителей Эстонии в понедельник будут читать молитву «Отче наш»

Проводящуюся во второй раз общеэстонскую минуту молитвы откроет в Центре Арво Пярта известный эстонский певец Тынис Мяги песней «Молитва». Прямая трансляция молитвы на Youtube начнется в 11.40, а по окончании молитвы зазвонят колокола церквей по всей Эстонии.

«Вспоминание слов молитвы «Отче наш» и сама молитва помогают людям в трудных ситуациях, когда, казалось бы, ничто человеческое невозможно, - сказал епископ ЭЕЛЦ Марко Тийтус. - Христианская община в Эстонии велика и насчитывает несколько сотен тысяч человек, тем более что в этом году пасхальные праздники Западной и Восточной церквей приходятся на одно и то же время».

Организаторы Дня молитвы и Эстонский совет церквей приглашают всех жителей Эстонии вместе помолиться молитвой «Отче наш». Каждый человек в Эстонии должен знать молитву «Отче наш», и мы верим, что наша общая молитва будет услышана», - сказал один из организаторов Дня молитвы, пастор Ныммеской баптистской церкви Вейкко Высу.

На время общей молитвы многие эстонские церкви открывают свои двери, предлагают возможность принять участие в прямой трансляции Дня молитвы или организуют молитвы в это время.

“Молитва «Отче наш» - самая известная христианская молитва, произнесенная самим Иисусом. Молитва «Отче наш» помогает людям в ситуациях, когда кажется, что человек ничего не может сделать, и вселяет мир, веру и надежду в тревожные времена», - сказал один из организаторов Дня молитвы, дьякон Рене Паатс из епископального Домского прихода Святой Девы Марии в Таллинне.

Общее чтение молитвы «Отче наш» начнется в 11.40 в понедельник 21 апреля.