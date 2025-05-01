В Средние века существовало поверье, что в ночь на 1 мая ведьмы садились на метлы и слетались на горные вершины, где проводили время в диких пирах с демонами и дьяволом. По традиции, люди переодеваются в эту ночь в костюмы ведьм и чертей, шествуют по улицам, жгут костры.

В Германии главный "шабаш" происходит в Гарце на горе Броккен или, как ее еще называют, Блоксберг. Литературную основу для празднеств заложил Иоганн Вольфганг Гёте, описав пир ведьм на Броккене в "Фаусте".

Что касается названия, то оно никакого отношения к ведьмам не имеет - ночь носит имя католической монахини Святой Вальпургии, скончавшейся в Германии в 777 году.

Тысячи людей в Европе отпраздновали Вальпургиеву ночь. В Средние века существовало поверье, что в ночь на 1 мая ведьмы садились на метлы и слетались на горные вершины, где проводили время в диких пирах с демонами и дьяволом. По традиции, люди переодеваются в эту ночь в костюмы… pic.twitter.com/tiQJF9Gxhv — DW на русском (@dw_russian) May 1, 2025

В Латвии Вальпургиеву ночь вчера отметили в Тервете.