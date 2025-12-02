TSI и UWE Bristol объявляют о новой совместной программе двойного диплома Реклама Редакция PRESS 2 декабря, 2025 16:01 Реклама

Институт транспорта и связи (TSI) и Университет Западной Англии UWE Bristol (Великобритания) подписали соглашение о продлении успешного стратегического партнёрства ещё на пять лет. Это решение подтверждает стремление обоих университетов и далее совместно развивать программы двойного диплома, расширять совместные исследовательские проекты и укреплять академическое сотрудничество в таких областях, как компьютерные науки, искусственный интеллект, авиация и информационные технологии.

C 2020 по 2025 год сотрудничество между TSI и UWE Bristol было особенно высоко оценено британским партнёром. Партнёры из Великобритании подчёркивают и выделяют:

активное участие индустриальных партнёров и профессионалов в учебном процессe, обеспечивая его тесную связь с реальными потребностями рынка труда,

надёжное, прозрачное и основанное на доверии партнёрство,

высокий уровень интеграции студентов и персонала, а также полное соответствие стандартам UWE Bristol.

Долгосрочное сотрудничество между TSI и UWE Bristol уже привело к созданию и успешной реализации нескольких программ двойного диплома, включая бакалаврскую программу «Компьютерные науки: искусственный интеллект», а также магистерские программы «Авиационный менеджмент и устойчивое развитие» и «Аналитика данных и искусственный интеллект», соответствующие британским стандартам качества и предоставляющие студентам два международно признанных диплома.

TSI с гордостью отмечает профессиональные успехи выпускников этих программ - как из Латвии, так и из Европы, Латинской Америки и других стран. Используя преимущества двойного диплома, они успешно реализовали себя на международном рынке труда и сегодня работают в ведущих компаниях отрасли.

Новая программа двойного диплома - Управление ИТ-проектами

Продолжая успешное сотрудничество, TSI и UWE Bristol запускают новую магистерскую программу двойного диплома - «Менеджмент информационных систем: управление ИТ-проектами». Эта программа имеет особую значимость для отрасли, поскольку:

● предприятия всех отраслей экономики проходят этап цифровой трансформации,

● растёт спрос на высококвалифицированных специалистов, способных сочетать техническую экспертизу с бизнес-мышлением,

● ИТ-проекты становятся всё более сложными, международными и ориентированными на работу с большими данными,

● на рынке труда ощущается нехватка профессионалов, одновременно владеющих архитектурой информационных систем, вопросами кибербезопасности, аналитикой данных и управлением проектами.

Выпускники программы смогут занимать должности руководителей ИТ-проектов, менеджеров информационных систем, руководителей цифровой трансформации, владельцев продукта, визионеров продукта и другие руководящие позиции, работая в международных командах над стратегически важными технологическими решениями как в Латвии, так и за рубежом.

Эта программа, так же как и другие, предусматривает получение двух дипломов - TSI и UWE Bristol - что обеспечивает выпускникам конкурентное преимущество на глобальном рынке труда.

О TSI

Институт транспорта и связи (TSI) основан в 1999 году и сегодня является крупнейшим частным техническим университетом в Латвии. TSI широко признан как ведущий частный STEM-вуз. Университет предлагает образовательные программы в областях компьютерных наук, искусственного интеллекта, робототехники, компьютерной инженерии и электроники, транспорта и логистики, авиационной инженерии и менеджмента, а также реализует программы разных уровней - бакалавриата, магистратуры и докторантуры. TSI также предоставляет широкий спектр исследовательских и консалтинговых услуг для бизнес-партнёров.

О UWE Bristol

Университет Западной Англии UWE Bristol - современный и динамичный вуз, широко известный своими связями с ведущими международными компаниями, такими как Airbus, и высоким качеством исследований. Это один из самых крупных и авторитетных университетов Великобритании, удостоенный золотого статуса TEF в последнем национальном рейтинге (Teaching Excellence and Student Outcomes Framework – TEF 2023), что является высшей оценкой качества преподавания и удовлетворённости студентов.