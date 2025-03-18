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«Ценности, отнятые у жителей Латвии»: на подсчет ущерба от режима СССР потрачены десятки тысяч евро

© LETA 18 марта, 2025 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного режимом СССР, в прошлом году израсходовала 35 770 евро, свидетельствует информационный отчет Министерства юстиции о проделанной работе комиссии.

Во вторник правительство ознакомилось с отчетом министерства, в котором указано, что за использованные средства комиссия подготовила исследование «Ценности, отнятые у жителей Латвии путем конфискации содержимого сейфов банков и других кредитных учреждений в 1940 году».

Кроме того, в работе рассматривалось сотрудничество Латвии и России в таких международных организациях, как Организация Объединенных Наций (ООН) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Также были проанализированы существующие постановления Международного суда ООН и консультативные заключения по делам, аналогичным латвийскому.

Комиссия подготовила сборник документов «Русификация Латвии в 1940–1990 годах».

Также проводилось информирование и просвещение общества о результатах исследований комиссии, продолжалось поддержание и обновление веб-сайта комиссии www.okupacijaszaudejumi.lv, размещение дополнительной информации, а также систематизация и улучшение материалов на веб-ресурсе www.barikadopedija.lv.

В 2025 году планируется потратить аналогичную сумму. В этом году комиссия сосредоточится на выполнении своей основной задачи — подготовке отчета, в котором ущерб будет выражен в денежном эквиваленте, а его оформление позволит использовать документ в возможном международном судебном разбирательстве.

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