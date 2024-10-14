Цена за отопление снизилась: возможна ли «коррекция»?

Возможна коррекция тарифа

В то же время Комиссия по регулированию коммунальных услуг (SPRK) отмечает, что в случае непредвиденных расходов в предыдущем финансовом году RIgas siltums обязано само определять тарифы на услуги теплоснабжения.

Директор энергетического департамента SPRK Янис Негрибс поясняет, что снижение стало возможным благодаря нисходящей кривой цен на энергоносители, и поэтому SPRK обязала RIgas siltums каждые четыре месяца представлять расчеты того, снизились ли фактические цены на купленное топливо, повысились ли цены на проданную электроэнергию, и устанавливать новые тарифы на услуги теплоснабжения, если эти изменения цен снижают стоимость услуг хотя бы на один евро за Мвт·ч.

SPRK будет следить за тем, чтобы коммерсант выполнял это обязательство в случае падения цен на энергию. Однако если цены на энергию вырастут, увеличив стоимость услуги хотя бы на один евро за Мвт·ч, RIgas siltums будет иметь право установить более высокий тариф через четыре месяца.

Расплатитесь по долгам

Как сообщает пресс-служба предприятия RIgas siltums, уже давно в Риге, равно как и в прочих населенных пунктах Латвии, отопление не включают централизованно, по распоряжению градоначальника (как было в советские времена). Ведь технически предприятия теплоснабжения готовы греть батареи все 365 дней в году — было бы желание квартировладельцев.

К тому же теплоноситель и летом продолжает поступать в теплоузлы и идет на подогрев воды, используемой для горячего водоснабжения, и подогрев полотенцесушителя.

В ежемесячных коммунальных счетах этот платеж проходит по графе «подогрев воды», зато платежи за отопление обычно начинают проставлять в счетах за октябрь, которые квартировладельцы получают в ноябре, и заканчивают в мае следующего года.

Для того чтобы батареи стали горячими, требуется заявка от домоуправа. Далее на основании договора с управляющими домами АS RIgas siltums поставляет теплоэнергию, но при условии, что нет долгов за предыдущий отопительный сезон. Домоуправу остается только открыть задвижку во внутридомовой сети и наладить работу автоматики, которая позволяет регулировать температуру в батареях в зависимости от погоды за окном.

Поэтому, если жильцы хотят, чтобы отопление им подключили раньше, чем начнется отопительный сезон (или, наоборот, позже), им необходимо проголосовать за это на общем собрании собственников квартир (более 50% голосов «за») и передать протокол голосования в домоуправление.

Крупнейшим домоуправлением в Риге является АS RIgas namu pArvaldnieks. Там уже заявили, что отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение трех дней не превысит +8 градусов.

В свою очередь кооперативные товарищества и частные домоуправления решения принимают самостоятельно. Раньше жильцы домов, обслуживаемых АS RIgas namu pArvaldnieks, имели преимущество, поскольку Рижская дума, как главный собственник домоуправления, договаривалась с теплоснабженцами. Теперь же таких поблажек не будет.

Однако угроза отключения отопления всему дому весьма реальна. Она прописана в правилах Кабинета министров № 876 «О поставке теплоэнергии». В них имеется особый раздел — «Условия прекращения или ограничения поставки теплоэнергии». Причиной может быть и такой факт, согласно подпункту 26.4. правил: «Если пользователь не оплачивает услугу в срок в соответствии с условиями договора".

Но предприятие теплоснабжения подписывает договор с управляющей компанией, а не с квартировладельцем. Поэтому действует принцип коллективной ответственности, когда из-за неплательщиков страдает весь дом.

А ведь депутаты Европарламента приняли специальную резолюцию, в которой говорится, что страны ЕС должны объявить мораторий на отключение отопления зимой за неуплату счетов, чтобы ни одна семья в холодную погоду не оставалась без теплоснабжения. Несколько лет назад тепловой монополист осенью уже задерживал подачу тепла в некоторые многоэтажки, пока домоуправ не договорился о рассрочке платежей. По всей видимости, подобная практика будет продолжена.

А как в других городах?

Обычно осенью меняются тарифы на теплоснабжение в большинстве городов Латвии. Их утверждает Комиссия по регулированию коммунальных услуг. И здесь нет ярко выраженной тенденции. В одних самоуправлениях тарифы вырастают, в других снижаются.

Все зависит от вида топлива, сжигаемого в котельных. Так, цены на древесную щепу стабилизировались, тогда как на газ растут, но не так стремительно, как в 2022 году.

Самое дорогое отопление в Латвии фиксируется в поселке Стиклуциемс — 176,54 евро/МВт·ч, в Саулкрасты и Звейниекциемсе — 128,19 евро/Мвт·ч, а также в Адажи — 122,12 евро/МВт·ч. В свою очередь самым дешевым отоплением могут похвастаться жители Стренчи — 52,47 евро/Мвт·ч, Екабпилса — 58,56 евро/Мвт·ч, Иецавы — 59,06 евро/МВт·ч и Даугавпилса — 65,86 евро/Мвт·ч.

Платите по счетам

Добиться 100-процентной оплаты за поставленное тепло не удавалось еще ни одному домоуправу. Борьба с неплательщиками составляет существенную часть его обязанностей.

Все начинается с предупреждений, предложения составить график погашения задолженности. Крайней мерой является подача иска в суд с последующей принудительной продажей квартиры в счет погашения долга и выселения квартировладельца фактически на улицу. И хотя RIgas siltums заявил о том, что в среднем экономия по счетам для жильцов двухкомнатной квартиры составит 15 евро в месяц, плата за отопление останется сверхвысокой и непосильной ношей для многих рижан.

Сколько им придется платить за отопление зимой, несложно подсчитать. АS RIgas siltums, как и поставщики тепла в других самоуправлениях, выставляет счет на весь дом, исходя из показаний общедомового счетчика, считающего мегаватт-часы. Затем эта сумма делится на общие квадратные метры площади всех квартир. В итоге высчитывается платеж за квадратный метр. Но каждый месяц он меняется в зависимости от общего счета, выставленного тепловиками.

Естественно, если наступают морозы, то энергии тратится больше, и счетчик накручивает дополнительные мегаватты. И если зима будет холодной, то расходы потребителей увеличатся на треть, а то и больше.

Александр ФЕДОТОВ