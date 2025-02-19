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Цена на электричество резко выросла: кто виноват?

© LETA 19 февраля, 2025 09:37

Новости Латвии 0 комментариев

На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию выросла на 52%, достигнув самого высокого уровня в этом году.

Многие потребители связывают рост цен на электроэнергию с отключением от БРЭЛЛ и синхронизацией энергосистемы Балтии с континентальной европейской энергосистемой, однако, как заверяют эксперты, причины этого совершенно иные.

Правда, с 1 июля этого года в счетах за электроэнергию для жителей появятся расходы на синхронизацию, связанные с поддержанием балансирующей мощности.

На седьмой неделе текущего года оптовая цена на электроэнергию на "Nord Pool "существенно выросла во всех торговых зонах стран Балтии.

В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию выросла на 52% по сравнению с предыдущей неделей и составила 191,57 евро за мегаватт-час (МВт·ч), а в Литве она составила 194,40 евро/МВт·ч, что на 55% выше, чем на предыдущей неделе.

Надо признать, что средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе действительно была очень высокой, для сравнения: за весь прошлый год только в одну неделю - первую неделю года - средняя цена была выше, достигнув 201,23 евро/МВт·ч.

"Синхронизация не влияет на биржевые цены, а биржевые цены не оказывают прямого влияния на цены для клиентов, имеющих договоры с фиксированной ценой", - говорит пресс-секретарь АО "Latvenergo" Андрис Сикснис.

Компания поясняет, что на рост цен в странах Балтии на прошлой неделе в основном повлияли более холодные и менее ветреные погодные условия.

"Средняя температура воздуха в странах Балтии была более чем на три градуса ниже нормы, что привело к увеличению спроса на электроэнергию и снижению соотношения выработки электроэнергии к ее потреблению. Кроме того, резко сократилась выработка ветровой энергии - она была в два раза ниже, чем на предыдущей неделе", - говорит Гунтис Лусис, директор по оптовой торговле энергией "Latvenergo", отмечая, что еще больший рост цен ограничен стабильной выработкой станций "Latvenergo", которая выросла на 3% на прошлой неделе, а также тем, что тепловые электростанции произвели на 37% больше электроэнергии, чем на шестой неделе года.

"Это существенный вклад в общее производство электроэнергии в странах Балтии, позволяющий экспортировать объемы, произведенные в Латвии, в соседние страны, поскольку производство электроэнергии в Латвии полностью покрывает потребление уже четвертую неделю подряд. На прошлой неделе электроэнергия, произведенная на станциях "Latvenergo", покрыла 30% общего потребления стран Балтии, тогда как эстонское производство покрыло 21%, а литовское - 25%", - говорит Лусис.

(Latvijas Avīze)

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