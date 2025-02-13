Тренер отвесил ребенку подзатыльник на матче в Юрмале: Центр защиты детей возбудил проверку

В центре отметили, что поступила информация от ЮФШ о возможных нарушениях прав детей во время матча на футбольном турнире в арене "Lidl" 9 февраля со стороны тренера в отношении игрока команды соперника. Более подробной информации о процессе административного правонарушения ЦЗД не предоставил.

Управление образования Юрмалы также ознакомилось с ситуацией. В самоуправлении сообщили, что тренер отстранена, а руководство учебного заведения общается с ответственными учреждениями.

В Государственной полиции агентству ЛЕТА сообщили, что ни одного заявления после инцидента не поступало.

Ранее сообщалось, что после подзатыльника ребенку во время футбольного матча отстранена тренер ЮФШ Сабина Админе. Инцидент произошел в минувшее воскресенье в арене ""Lidl", где проходили футбольные матчи для игроков групп U7 и U8, а именно, детей в возрасте до семи и восьми лет. На видео, имеющемся в распоряжении агентства ЛЕТА, видно, что после одного из эпизодов игры тренер ЮФШ подошла к игроку футбольной школы "Metta", толкнула его и дала подзатыльник.

Директор ЮФШ Каспарс Горкшс пояснил агентству ЛЕТА, что после случившегося школа действовала в соответствии с установленными в стране процедурами: тренера отстранили от работы, а учебное заведение находится на связи с соответствующими учреждениями. "Безопасная среда является приоритетом для ЮФШ, и любые жалобы рассматриваются с максимальной тщательностью и ответственностью, с соблюдением правил внутреннего порядка и установленного в стране порядка. В данном случае мы зафиксировали нарушение, связались с ответственными учреждениями и отстранили от работы тренера", - пояснил руководитель школы.

Админе в публичном заявлении пояснила, что во время игры произошла неприятная ситуация между детьми обеих команд, и она оттолкнула ребенка, который за минуту до этого толкнул игрока ее команды. Комментируя свои действия на футбольном матче между детьми семи и восьми лет, тренер отметила, что у нее "не было намерения причинить вред ребенку, целью было предотвратить противоправные действия игрока команды соперников".

После инцидента Админе поняла, что поступила неправильно, и после игры пожала каждому ребенку из команды соперников руку, а также извинилась перед родителями ребенка. За этим последовала реакция отца пострадавшего ребенка, который оказал физическое и эмоциональное воздействие на женщину.

"Толчок в спину со стороны ребенка из команды соперников мог закончиться тяжелыми последствиями", - описала поведение детей тренер, назвав свои действия "оборонительным механизмом".

Она сама обратилась в учебное заведение в надежде, что ей помогут разрешить ситуацию мирным путем, однако, получив отстранение, выразила недовольство тем, что школа ее не защищает, в том числе от агрессии отца ребенка.