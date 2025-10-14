Трамп подтвердил встречу с Зеленским в эту пятницу

Он ответил утвердительно на вопрос, будет ли принимать Зеленского в Белом доме в эту пятницу, общаясь с прессой на борту самолета Air Force One по пути с саммита по Газе в Шарм-эль-Шейхе.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что на переговорах будут обсуждаться возможности Украины в области ПВО и нанесения дальних ударов.

Портал Axios писал со ссылкой на источники, что возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk станет одной из тем переговоров Трампа и Зеленского.

Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть ключевую роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной.

«Эрдоган может. Его уважают в России, про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает Путин, и он [президентТурии] мой друг», — сказал Трамп, возвращаясь с саммита по Газе в Шарм-эль-Шейхе и отвечая на вопрос, может ли турецкий лидер помочь в урегулировании в Украине.