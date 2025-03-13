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Трамп грозит ввести пошлины в размере 200% на импорт алкоголя из Европы

Euronews 13 марта, 2025 17:29

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200-процентные тарифы на вино, шампанское и другие алкогольные напитки, импортируемые из ЕС. Трамп отметил, что угроза будет сохраняться до тех пор, пока ЕС не снимет пошлину на виски американского производства.

"Если этот тариф не будет снят немедленно, США вскоре введут 200-процентный тариф на все вина, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран, представленных в ЕС", - написал президент США на своей социальной платформе Truth в четверг.

"Это будет замечательно для винодельческого и шампанского бизнеса в США", - добавил он.

Акции европейских алкогольных компаний резко упали в ответ на угрозу Трампа. Акции Pernod Ricard упали на 3,2 %, акции Rémy Cointreau - на 3,8 %, а цена акций LVMH, владеющей Moët & Chandon и Veuve Clicquot, снизилась на 1,9 %.

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Нужно посмотреть правде в глаза: бывший посол Латвии прокомментировал ситуацию с Россией, США и НАТО

Важно 21:53

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Бывший посол Латвии, работавший также в России, Гинтс Егерманис в программе "1:1" Латвийского телевидения рассказал, можем ли мы до сих пор полагаться на НАТО.

Бывший посол Латвии, работавший также в России, Гинтс Егерманис в программе "1:1" Латвийского телевидения рассказал, можем ли мы до сих пор полагаться на НАТО.

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Будущее Латвии основано на латышских ценностях: премьер выступила с ежегодным отчетом о работе и планах

Новости Латвии 21:32

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Важно 21:02

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На пятницу метеорологи грозят жёлтым предупреждением

Важно 20:59

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У детей вши, а садик не информирует родителей: как в Лиепае сражаются с педикулёзом

Важно 20:51

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Несколько родителей, чьи дети посещают лиепайское дошкольное образовательное учреждение «Мазулитис», обратились в программу Bez Tabu телеканала TV3, подчеркивая, что в детском саду уже долгое время не решаются проблемы со вшами.

Несколько родителей, чьи дети посещают лиепайское дошкольное образовательное учреждение «Мазулитис», обратились в программу Bez Tabu телеканала TV3, подчеркивая, что в детском саду уже долгое время не решаются проблемы со вшами.

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«Проблема в том, что мы идём против ветра»: глава совета airBaltic объясняет колоссальные убытки

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

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Главная проблема национальной авиакомпании airBaltic заключается в том, что компания постоянно сталкивается не с попутным, а со встречным ветром — такую метафору в разговоре с программой ЛР-4 «Подробности» использовал глава совета airBaltic Андрей Мартынов, говоря о проблемах компании.

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За «клевету на Лукашенко»: гражданина Латвии приговорили к 6 годам колонии в Белоруссии

ЧП и криминал 20:39

ЧП и криминал 0 комментариев

Гражданин Латвии, предприниматель Юрий Ганин (или Юрис Ганиньш, Juris Ganiņš) стал политзаключеным в Белоруссии — как сообщает LSM+ со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна», его приговорили к 6 годам колонии за «клевету на Лукашенко» и другие направленные против правящего в Минске режима высказывания.

Гражданин Латвии, предприниматель Юрий Ганин (или Юрис Ганиньш, Juris Ganiņš) стал политзаключеным в Белоруссии — как сообщает LSM+ со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна», его приговорили к 6 годам колонии за «клевету на Лукашенко» и другие направленные против правящего в Минске режима высказывания.

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