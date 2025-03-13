Трамп грозит ввести пошлины в размере 200% на импорт алкоголя из Европы

"Если этот тариф не будет снят немедленно, США вскоре введут 200-процентный тариф на все вина, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран, представленных в ЕС", - написал президент США на своей социальной платформе Truth в четверг.

"Это будет замечательно для винодельческого и шампанского бизнеса в США", - добавил он.

Акции европейских алкогольных компаний резко упали в ответ на угрозу Трампа. Акции Pernod Ricard упали на 3,2 %, акции Rémy Cointreau - на 3,8 %, а цена акций LVMH, владеющей Moët & Chandon и Veuve Clicquot, снизилась на 1,9 %.