Только к октябрю: после пересмотра результатов централизованных экзаменов была изменена оценка 61 школьнику

438 заявлений поступило на пересмотр оценки, полученной по работе на централизованных экзаменах для 9 класса. Это на 48 заявлений меньше, чем годом ранее. Оценка экзаменов изменена в 188 случаях, что составляет 42% от общего числа поданных заявлений. В большинстве случаев оценка была изменена на один-два процентных пункта.

261 заявление было подано по результатам экзамена по математике, чаще всего потому, что школьник не достиг минимального порога в 10%. После рассмотрения заявки положительный результат на экзамене по математике получили 14 учеников, изначально не набравших 10%. Всего оценка изменена для 92 школьников.

Результаты экзамена по английскому языку просили пересмотреть в 107 случаях, а по экзамену по латышскому языку подано 70 заявлений. После рассмотрения заявок в связи с экзаменом по английскому языку изменена оценка 52 школьникам, а по латышскому языку - 44 школьникам.

После рассмотрения заявлений дополнительно выдано в общей сложности 18 сертификатов школьникам, которые ранее не сдали один из экзаменов. Это в два раза меньше, чем в 2023 году, поскольку до выдачи сертификатов все неудачные экзаменационные работы были проверены повторно, пояснили в ГЦСО.

Больше всего заявок поступило по основному образованию: часть экзаменуемых была недовольна оценкой, так как годовая оценка по соответствующему учебному предмету у них была выше, чем полученная на экзамене. ГЦСО повторно призывает не сравнивать годовую оценку с результатом на централизованном экзамене, поскольку на годовую оценку влияет в том числе работа школьника на уроках в течение одного года, а на экзамене ученик демонстрирует полученные за все время обучения на ступени основного образования знания и навыки.

На этапе средней школы в этом году подано 1618 заявлений, или 2,7% от общего числа экзаменационных работ. Оценка изменена в 610 случаях. Как и у 9-х классов, в средней школе оценка после рассмотрения заявления чаще всего менялась лишь на один-два процентных пункта.

На ступени среднего образования больше всего заявлений поступило по экзамену оптимального уровня по математике - 837 заявлений. Из них в 273 случаях школьник не достиг минимального порога в 15% и не получил сертификат. В итоге оценка изменена 351 старшекласснику.

Из 156 поступивших заявлений об экзамене оптимального уровня по латышскому языку оценка изменена 42 ученикам. А на экзамене на оптимальный уровень по английскому языку оценка изменена 37 ученикам из 102.

492 старшеклассника попросили пересмотреть оценку по одному из экзаменов на высший уровень, чаще всего по английскому языку, биологии, химии, математике, социальным наукам и латышскому языку и литературе. По итогам поданных заявок оценка изменена 169 ученикам. Шесть из них после пересмотра результатов на экзамене получили минимально необходимую оценку в 15%.

На пересмотр результатов экзамена общего уровня по математике поступило 31 заявление. Оценка изменена 11 ученикам, в том числе один ученик набрал на экзамене не менее 15%.

После пересмотра результатов сертификаты дополнительно выданы 43 ученикам, ранее не сдавшим один из экзаменов. Это на четверых школьников больше, чем годом ранее, когда минимальный порог для сдачи экзамена был на 5% ниже.

Наибольшее количество баллов в экзаменационных оценках было изменено в случаях, когда учебные заведения ввели неточную информацию в Государственную проверочную информационную систему (ГПИС) об участии школьника в экзамене, или если ученики не внесли ответы в лист экзаменационных ответов, или, отправляя экзаменационные работы в ГЦСО, поместили в конверт черновик или лист экзаменационного материала вместо листа экзаменационных ответов. Результаты были изменены и для школьников, которые решили задачи нетрадиционным способом.

В других случаях оценка изменена в связи с устной частью языковых экзаменов. Успехи школьника во время экзамена оцениваются в образовательном учреждении. При пересмотре аудиозаписей устной части оценщики ГЦСО выявили случаи несоблюдения критериев оценки и присвоения школьникам необоснованно низких или слишком высоких оценок. Также были случаи, когда оценщики ошиблись при введении оценки устной части в ГПИС.

На прошедшей сессии централизованных экзаменов работы оценивали примерно 1200 учителей, часть из которых делала это впервые. ГЦСО признает, что на оценки могли повлиять также нехватка опыта и общая занятость педагога, который параллельно выполнял и прямые обязанности в образовательном учреждении.

В этом учебном году на методических семинарах ГЦСО продолжит знакомить учителей с критериями оценки экзаменов, а также призовет управления образования обратить внимание на то, чтобы оценщики устной части языковых централизованных экзаменов знали порядок оценки.

Как сообщалось, в этом году выпускники как основных, так и средних школ показали самые низкие результаты на экзамене по математике.

По данным ГЦСО, учащиеся 9-х классов набрали на экзамене по математике в среднем 43,2%, а 654 учащихся - менее 10% и не сдали экзамен.

На централизованном экзамене по математике на оптимальном уровне в средних школах минимальный порог в 15% не преодолели 2700 учащихся. Средний балл учащихся средних школ на этом экзамене составил 34%.