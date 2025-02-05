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Телефонное мошенничество: в Латвии пойманы четыре денежных курьера

© LETA 5 февраля, 2025 16:55

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В конце января Государственная полиция задержала четырех курьеров, занимавшихся телефонным мошенничеством, сообщили в полиции.

22 января было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой лиц с целью получения максимально возможной суммы денег путем злоупотребления доверием потерпевших.

В январе нескольким пенсионерам звонили неизвестные, говорившие по-русски и представившиеся сотрудниками различных учреждений, например, сотрудниками полиции, банков и телекоммуникационных компаний.

Заявив, что банковские реквизиты звонивших им жильцов были раскрыты, и войдя в доверие к получателям в ходе разговора, мошенники выудили у них данные доступа к банковским счетам, а также заставили нескольких пожилых людей передать наличные и банковские платежные карты неизвестным лицам.

Мошенники лгали, что деньги и карты заберут сотрудники службы безопасности банка, и что это необходимо для защиты финансовых активов.

Аналогичным образом жертвы, будучи обманутыми, подтверждали мошеннические транзакции через онлайн-банкинг. Члены преступной группы незаконно использовали банковские карты граждан, снимая с них наличные в банкоматах, а затем отмывали полученные преступным путем денежные средства с помощью нелегальных пунктов обмена криптовалют.

22 января полиция арестовала четверых жителей Латвии, которые выступали в преступной схеме в качестве «денежных мулов», задачей которых была передача полученных от жертв денег следующему члену организованной группы или другому «денежному мулу».

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах и автомобилях задержанных. В ходе обыска были изъяты наличные деньги в размере 13 000 евро, полученные, скорее всего, преступным путем, а также банковская платежная карта, вероятно, принадлежащая обманутому лицу. Также были изъяты мобильные телефоны, чеки и записи о движении денежных средств.

В настоящее время по уголовному делу потерпевшими признаны четыре человека.

Уже сообщалось, что полиция регулярно задерживала «денежных мулов» — лиц, которые за плату соглашались использовать свои банковские счета для получения, снятия или перевода чужих финансовых средств, а также для получения и перевода наличных денег другим лицам.
 

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