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Техосмотр по-новому: переходный год для дизельных авто

© Lsm.lv 10 января, 2025 12:13

Новости Латвии 0 комментариев

Начался переходный год, в течение которого владельцы дизельных автомобилей с двигателем Euro 6 могут подготовиться к новым нормам прохождения техосмотра, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

В Лиепае Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) уже проводит такие проверки, но пока за несоответствие требованиям к выхлопу санкций нет — только предупреждение. Сервисы помогают автовладельцам привести машины в соответствие с новыми нормами. 

Новые, более жесткие, нормы должны были вступить в силу уже с 1 января, но в середине прошлого года CSDD смягчила требования к выхлопу автомашин с дизельным двигателем стандарта Euro 6 и объявила 2025 год переходным. Теперь у машин, выпущенных после 2013 года, во время прохождения техосмотра проверяется не уровень задымленности в выхлопе, а твердые частицы, их должно быть не более миллиона на кубический сантиметр.

Руководитель Лиепайского отделения CSDD Гвидо Кирсонс рассказал, что уже в конце минувшего года автовладельцам предлагали пройти проверку по новым правилам — на уровень содержания твердых частиц: «Если этот уровень выше одного миллиона единиц, тогда проверка делается по-старому, тогда ТО можно пройти. Но мы тем, у кого по новому методу есть эти несоответствия, делаем отметку, что в течение года надо эту проблему решить. Эта проблема не только в выхлопном фильтре, это связано с состоянием всего двигателя. Самая главная проблема в том, что эти фильтры довольно дорогие. К сожалению, многие владельцы этих автомобилей, речь о дизельных двигателях, их вынимали, чтобы сэкономить, и могли пройти техосмотр на уровень выхлопных газов».

Сажевые фильтры улавливают пылевидные частицы из отработанных газов дизельных движков, тем самым значительно снижая уровень канцерогенности выхлопа. Со временем фильтры забиваются. Раньше их удаляли и проходили техосмотр.

Промывка старого фильтра стоит 120 евро, это раз в десять дешевле, чем покупка нового.

После того, как стало известно о новых правилах прохождения техосмотра, владельцы дизельных автомобилей немного занервничали.

«Да, люди переживают, конечно. Есть машины, много машин, 2015-2016 гг., у которых удалены эти сажевые фильтры... Людям надо задуматься, что делать дальше. Ну, вариант только один — купить сажевый фильтр, новый, б/у… Но опять же — вопрос — какая машина, какой пробег, как устал двигатель? Если там мертвый двигатель, он никогда в жизни даже с новым сажевым фильтром техосмотр не пройдет», — рассказали в сервисе.

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