Гибель военной элиты: что известно о российских потерях в Украине к началу 2025 года

Всего на основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием «Медиазона»* и командой волонтеров удалось установить имена 88 055 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Меняющаяся роль элиты

В этом обзоре потерь мы решили уделить особое внимание кадровым российским военным, погибшим в ходе вторжения в Украину.

Элитные отряды десантников, морской пехоты и спецназа ГРУ играли ключевую роль в первые месяцы войны. Тогда же они понесли свои наиболее значительные потери и вынуждены были отходить в тыл для переформирования. А основную тяжесть работы на передовой на какое-то время взяли на себя соединения, составленные из заключенных и мобилизованных.

Однако подразделения ВДВ и морской пехоты продолжают решать важные задачи на фронте и нести существенные потери. К 1 сентября 2022 года мы смогли подтвердить гибель 900 российских военных из элитных отрядов.

К началу 2025 года число потерь в сильнейших отрядах выросло почти в семь раз и перевалило за 6000 человек.

Роль кадровых военных и элитных подразделений на передовой остается существенной. Им поручают точечные операции на наиболее важных или тяжелых участках фронта. Например, пока ЧВК «Вагнер» посылала отряды заключенных на штурм Бахмута в Донецкой области, удержание флангов осуществляли отряды десантников.

Подразделения морской пехоты (в частности, 155-я и 40-я бригады) выполняли роль тарана в ходе многомесячных штурмов Угледара на протяжении 2022–2024 годов. Сейчас 155-я и 810-я бригады несут потери в боях на территории Курской области. А морпехи 40-й бригады недавно захватили поселок Новый Комар в Донецкой области Украины.

ВДВ

К началу 2025 года нам удалось подтвердить гибель 3240 кадровых десантников — это те, кто начал служить в ВДВ еще до начала войны с Украиной, пройдя длительную подготовку, или выпускники военных вузов. Среди погибших — 654 офицера.

Общие установленные нами потери подразделений ВДВ составили 3957 военных. Помимо кадровых десантников погибли еще 253 человека, направленных в отряды ВДВ в ходе мобилизации.

Еще 419 погибших — это добровольцы, подписавшие контракты с десантно-штурмовыми подразделениями уже после начала полномасштабного вторжения. От кадровых вдвшников их отличает время, затраченное на подготовку. В настоящее время перед отправкой на фронт добровольцев готовят только в течении одной-двух недель. Раньше только на базовую подготовку десантников отводилось от шести месяцев до года.

Косвенным образом о серьезных потерях подразделений ВДВ может свидетельствовать тот факт, что к составу десантных полков стали приписывать подразделения, сформированные из заключенных российских колоний.

Например, многократно судимый Аржан Шолкин свой последний срок получил за убийство знакомого по неосторожности. В мае 2023 года он был зачислен в отряд «Шторм» при 56-м десантно-штурмовом полку ВДВ. Вместе с ним в этом же полку служил Алексей Чумашев, девять раз осужденный за различные преступления (последний раз — за сбыт наркотиков). Оба заключенных погибли 26 августа, продержавшись на фронте лишь три месяца. Всего нам известны имена 45 заключенных, погибших в составе отрядов, приписанных к ВДВ.

Судя по открытым данным, наибольшие потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы. Только на основе открытых источников мы установили 237 погибших, в том числе командира полка и еще 40 офицеров.

Десантники 331-го полка считались одним из сильнейших подразделений российской армии. Они регулярно побеждали на различных межведомственных соревнованиях и неоднократно маршировали 9 мая по брусчатке Красной площади в Москве. Солдаты и офицеры полка отметились в операциях российской армии на Балканах, воевали в Чечне, а также принимали участие в боевых действиях на территории Донецкой области Украины в 2014 году.

59 военных 331-го полка погибли только за первый месяц войны — при попытке штурма Гостомеля и села Мощун возле Киева. В 2024 году костромские десантники погибали при штурме Часова Яра и под Бахмутом в Донецкой области.

С учетом того, что наши подсчеты обычно учитывают лишь половину реальных потерь, реальное число погибших в 331-м полку может достигать 480 человек. Если добавить к этому примерное число тяжелораненых (из расчета, что на каждого погибшего приходится примерно по два раненых, безвозвратно выбывающих из строя из-за характера полученных травм), полк мог не досчитаться 1400-1500 человек. Это может равняться или даже немного превышать предполагаемую численностью 331-го полка на момент начала вторжения в Украину.

Серьезные потери понесла и 31-я гвардейская бригада ВДВ из Ульяновска — по меньшей мере 214 человек убитыми. В 2017 году это подразделение получило звание лучшего десантно-штурмового соединения ВДВ России.

Военнослужащие 31-й бригады отметились в Донбассе еще в 2014 году. Тогда в ходе боев под Иловайском ульяновские десантники понесли первые потери — три человека погибшими. За первые две недели вторжения в 2022-м году бригада потеряла 68 человек убитыми. Судя по некрологам, это были потери при штурме Гостомеля.

Вторая большая волна потерь — это весна 2023-го года, когда десантники поддерживали продвижение ЧВК «Вагнер» к Бахмуту. Общее число военных 31-й бригады, выбывших из строя из-за смерти или тяжелого ранения, может приближаться к довоенной численности бригады. Осенью 2023 года было объявлено о формировании на базе ульяновской бригады 104-й десантной дивизии. Преобразования подразделения также могут быть косвенным подтверждением существенного числа потерь.

Нам удалось узнать о потерях и в самом элитном отряде ВДВ — 45-й бригаде спецназа, базирующейся в подмосковной Кубинке. На протяжении десятка лет бригада считалась топовым подразделением армии России. Здесь готовят специалистов по диверсиям и разведывательным операциям.

По открытым источникам Би-би-си удалось установить гибель в Украине 54 военнослужащих 45-й бригады спецназа, в том числе четырех офицеров. Это больше, чем за все предыдущие 30 лет существования подразделения.

Спецназ ГРУ

К 2025 году нам удалось установить гибель 580 военнослужащих спецназа ГРУ, почти каждый пятый из них — офицер (108 человек).

Судя по публикуемым некрологам, наибольшие потери в ходе вторжения в Украину понесла 24-я гвардейская бригада спецназа. Погибло по меньшей мере 80 военнослужащих бригады, в том числе 10 офицеров, включая подполковника.

14-я бригада спецназа потеряла по меньшей мере 37 человек, в том числе офицера в звании полковника.

Это очень чувствительные потери, поскольку на подготовку бойцов ГРУ с узкими специальностями могут уйти годы. Особенно тяжело заменить погибших командиров. Полноценно занять их места могут только офицеры такой же воинской специальности.

На подготовку даже лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года учебы в военном училище и сотни тысяч рублей инвестиций ежегодно. Но и после выпуска офицеру спецназа ГРУ необходимо еще несколько лет учебы и подготовки, чтобы набраться необходимого опыта и знаний, отмечают специалисты.

Морская пехота

Отряды морской пехоты России принимали участие во всех ключевых сражениях этой войны: от штурма Киева и Мариуполя до боевых действий на территории Курской области России.

Нам удалось подтвердить гибель 1247 кадровых морских пехотинцев. Среди погибших — 214 офицеров. Общие установленные нами потери подразделений морской пехоты с учетом мобилизованных, добровольцев и прикрепленных к морпехам отрядов заключенных составили 1685 человек.

По открытым данным, наибольшие потери понесла 155-я бригада, базирующаяся в Приморье. Морпехи Владивостока потеряли убитыми по меньшей мере 387 человек, включая заместителя командира бригады.

Подполковник Роман Кожухов, майор Александр Абилов и капитан Наиль Шахманов погибли в феврале 2024 года в ходе торжественного построения на базе в прифронтовом поселке Еленовка Донецкой области Украины. По шеренгам 155-й бригады ударили две ракеты HIMARS.

Командир бригады, полковник Михаил Гудков был ранен. По данным Z-блогеров, руководство проводило построение в честь награждения отдельных военнослужащих, отличившихся на войне. С осени 2022-го по лето 2024 года морпехов 155-й бригады неоднократно бросали в лобовые штурмы Угледара и соседнего села Павловка. Мы подробно рассказывали о неподготовленных атаках и больших потерях бригады.

По меньшей мере 330 человек погибшими потеряли в 810-й бригаде морской пехоты, базирующейся в аннексированном Россией Севастополе. Примечательно, что по меньшей мере 84 установленных нами морпеха бригады погибли в прошлом году на территории Курской области России.

Российская пропаганда предпочитает не рассказывать о потерях своих подразделений в боях на территории России.

Военные пилоты

Среди военных потерь России выделяются смерти военных летчиков. Экипажи боевых самолетов и вертолетов — штучные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоить 12-14 млн долларов.

Несмотря на формальное наличие сотен современных и боеспособных многоцелевых истребителей и истребителей-бомбардировщиков, провести масштабную наступательную воздушную кампанию Россия не смогла, отмечают эксперты. Не исключено, что это связано в том числе и с потерей ведущих летных специалистов.

Гибель 267 военных летчиков — это серьезная потеря для военно-воздушных сил. Летный состав боевой авиации невозможно заменить мобилизованным с трехмесячным курсом на полигоне. Их готовят годами. Они обучаются в летном училище, а затем проходят подготовку в учебных центрах.

Средний возраст погибших летчиков — 40 лет. Несмотря на войну в Сирии, в которой, как говорила российская пропаганда, летчики приобретали боевой опыт, молодых опытных авиаторов в ВКС не хватало, и поэтому на боевые задания приходилось отправлять «возрастных».

Привлекали и ветеранов старше 55 лет. Самым пожилым погибшим пилотом является генерал-майор в отставке — Канамат Боташев. Он погиб в возрасте 63 лет, выполняя задания для ЧВК «Вагнер».

Еще один пилот «вагнеровцев» Вячеслав Зангиев вернулся за штурвал вертолета в возрасте 62 лет и погиб осенью 2022 года, прикрывая с неба наступление на Бахмут.

По оценке британской разведки, в течение многих лет программа подготовки военных летчиков в России концентрировалась на том, чтобы произвести впечатление на высокопоставленных чиновников.

В итоге такая система подавляла инициативу и не способствовала отработке навыка быстрого принятия самостоятельных решений. Это могло помешать развитию боевых навыков молодых экипажей российской военной авиации.

Погибшие офицеры

Говоря о потерях элиты российских вооруженных сил, необходимо упомянуть об офицерах. К январю 2025 года погибло 4595 российских офицеров. И именно эти потери являются наиболее чувствительными для армии в силу особенностей ее устройства.

В структуре российских вооруженных сил только офицеры обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, особенно с артиллерией. А отсутствие такого взаимодействия приводит либо к неподготовленным атакам с большими потерями, либо к попаданию под дружественных огонь со стороны своих же подразделений (то есть опять к дополнительным потерям).

В силу устоявшегося в российской армии порядка только офицеры имеют право принимать решения по руководству боем и тактическим действиям практически любого — даже самого низкого уровня. Это делает командиров младшего звена (от лейтенанта до капитана) практически незаменимыми людьми на передовой. А нехватка, отсутствие или гибель офицеров младшего звена может парализовать подразделения или привести к хаотичным действиям и дорогостоящим ошибкам.

Заменять выбывающих из строя офицеров тяжело, поскольку на их подготовку необходимо по меньшей мере четыре года обучения. При этом в некрологах часто упоминается, что молодые офицеры попадают на фронт сразу после окончания училища. 23-летний Петр Вавилов окончил Новосибирское училище с отличием, что в военных вузах большая редкость.

Обычно «красный диплом» получает всего 2-3 человека из нескольких сотен выпускников. Сразу после выпуска Вавилова отправили на войну, где он смог продержаться лишь несколько месяцев. В марте 2023 года молодого офицера хоронили в родном поселке.

Каковы реальные цифры потерь?

Реальные потери России, очевидно, намного выше, чем можно установить через открытые источники. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.

Отчасти это объясняется тем, что тела существенного числа солдат, погибших в последние месяцы, могут все еще находиться на поле боя. Чтобы вынести их, нужно дополнительно рисковать здоровьем выживших военных, которые могут попасть под удары с беспилотников. Из-за этого во многих случаях от эвакуации на какое-то время отказываются.

С учетом приведенной выше оценки и нашей цифры подтвержденных потерь 88 055 человек, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 135 470 до 195 678 человек.

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе подразделений самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».

С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).

Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске лднровцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу сентября этого года могли погибнуть 21 000 — 23 500 человек.

Следовательно, на основе собранных нами данных можно предположить, что общее число погибших со стороны пророссийских сил может находиться в диапазоне от 156 500 до 219 200 человек.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.

Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.

В основном подсчете не учитываются потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих республик, мы его учитываем.

Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.

К «другим войскам» в графике отнесены военнослужащие ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.

* — издание «Медиазона» признано российскими властями «иноагентом»