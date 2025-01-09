За эти «золотые шпалы» кто-то должен сесть, иначе зачем платить налоги? Бывший главред критикует Rail Baltica

«Ответственных людей до сих пор нет - я думаю, кто-то должен ответить за эти золотые шпалы, кто-то должен сесть в тюрьму, извините. Это не сотни, не тысячи, это миллионы - это просто немыслимо», - говорит Линужа.

И подчеркивает тенденцию: «Я думаю, что эти скандалы порождают в обществе нежелание платить налоги. Я знаю многих крупных и мелких бизнесменов, которые после этих скандалов спрашивают: «Почему я должен быть честным? Почему я должен отдавать государству так много, когда я ясно и четко вижу, что многое просто выкачивается».

Министр транспорта Каспарс Бришкенс (Прогрессивные) надеется, что возбужденное Генеральной прокуратурой и переданное в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовное дело о возможных нарушениях, допущенных должностными лицами, ответственными за реализацию проекта Rail Baltica, прольет свет на решения, принятые в проекте в то время, а также улучшит управление проектом в будущем.